El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó este martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú.

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero (…) ellos mismos se han apartado, ha sido una iniciativa suya”, prosiguió el presidente ruso. “No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”, añadió, al margen de un foro económico.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, lanzó las amenazas a Europa este martes. | Foto: Kremlin.ru

Putin llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la “ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y volver “a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno”.

El mandatario se reunirá el martes en el Kremlin con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Zelenski pide paz

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió este martes una paz duradera con Rusia antes del encuentro en Moscú entre emisarios estadounidenses y el mandatario ruso Vladímir Putin para poner fin a casi cuatro años de conflicto.

La reunión en la capital rusa tiene lugar tras varios días de intensas gestiones diplomáticas que dejaron a Washington “muy optimista” sobre las posibilidades de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que los delegados presenten a Putin una nueva versión del plan estadounidense para acabar con las hostilidades, elaborado después de una versión anterior que Kiev y sus aliados europeos estimaron que contemplaba muchas concesiones a Moscú.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, lanzó sus peticiones de paz al mundo. | Foto: AP-AFP

“Estados Unidos quiere informarnos directamente después de su reunión” con Putin, declaró el martes Zelenski durante una visita a Irlanda, donde busca consolidar el respaldo europeo. Pero cualquier plan debe terminar con el conflicto de manera definitiva, dijo el mandatario ucraniano.

“Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates”, afirmó el presidente ucraniano, y añadió: “Se necesita una paz digna”. En Bruselas, el secretario general de la Otan, Mark Rutte, dijo estar “seguro” de que los esfuerzos de Estados Unidos “eventualmente restaurarán la paz en Europa”.