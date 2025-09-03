“Veremos que suceden cosas”: la inquietante advertencia de Trump a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a su homólogo ruso, Vladímir Putin, este miércoles cuando se le preguntó sobre los avances para finalizar la invasión rusa sobre su vecino, Ucrania.

“No tengo ningún mensaje para el presidente Putin. Él sabe cuál es mi postura y tomará una decisión en un sentido u otro”, dijo el presidente norteamericano desde el Despacho Oval, en medio de una conferencia de prensa este 3 de septiembre.

“Cualquiera que sea su decisión, estaremos contentos o descontentos, y si no estamos contentos, veremos que suceden cosas”, advirtió el mandatario.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Foto: Kremlin.ru

Trump prometió acabar con la guerra el primer día que asumiera, por segunda vez, el cargo de jefe de Estado de la primera potencia mundial. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado firmar un acuerdo de paz de la guerra que ya lleva más de tres años.

“¿Cómo sabe que no se toman medidas? ¿Diría que imponer sanciones secundarias a India, el mayor comprador después de China, es casi equivalente? ¿Diría que no hubo ninguna medida que le costara cientos de miles de millones de dólares a Rusia?“, dijo Trump, notoriamente enfadado, pues varios periodistas han cuestionado su rol para poner fin al conflicto bélico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

“A eso le llaman inacción”, siguió. “Y aún no he completado la fase dos ni la fase tres”, señaló, sugiriendo que podría tomar más medidas punitivas para presionar al líder ruso.

“Si recuerdan, hace dos semanas dije que si India compra, India tendrá grandes problemas, y eso es lo que pasa. Así que no me hablen de eso”, completó el presidente.

Trump lleva meses amenazando con severas sanciones a Rusia si no termina la guerra de inmediato. Sin embargo, hasta ahora solo ha presionado a India, que es uno de los mayores compradores de petróleo del gran país europeo y asiático.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. | Foto: GETTY IMAGES

Este mismo día, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró a la prensa de su país que su par de Estados Unidos le prometió establecer penas contra Rusia, como aranceles, dentro de los próximos días.

Además, agregó que se está planeando una reunión bilateral con el país norteamericano para aclarar el momento en el que se impondrán los castigos para la nación invasora.