Trump ordena al Departamento de Defensa fortalecer las Fuerzas Armadas tras reunión entre Rusia y China

Tras una cumbre entre los mandatarios de Corea del Norte, China y Rusia, Trump le envió un menaje al presidente Xi Jinping a través de Truth Social, diciendo que “por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”.

Ante esta preocupación del mandatario republicano, le solicitó a Pete Hegseth que el Pentágono debe prepararse para “contener el acercamiento entre Rusia y China”.

En una entrevista para Fox News este miércoles 3 de septiembre, Hegseth aseguró que “Desgraciadamente, la debilidad de la Administración anterior ha acercado aún más a Rusia y China”

El secretario de Defensa se refirió a la cumbre que tuvieron países rivales de Estados Unidos. | Foto: Pool

“Es una consecuencia terrible de la falta de liderazgo y de fuerza por parte de Estados Unidos. Se manifestó en lo que vimos anoche”, enfatizó el funcionario, quién culpa a la gestión de Biden por los lazos entre los dos países potencias competidores de Estados Unidos.

“Trump le pidió al Departamento de Defensa que esté preparado para reconstruir las Fuerzas Armadas de manera histórica, restaurar el espíritu guerrero y restablecer la disuasión”, agregó Hegseth.

Recalca que si bien han sido claros con ambos países en que no buscan conflictos, la preparación funciona como prevención para eventos futuros de la misma naturaleza.

“Sabemos que es lo que ellos piensan, y también sabemos lo fuertes que somos nosotros. Las ventajas militares de nosotros también las conocen”, donde se refirió a sistemas de defensa como el Golden Dome.

El presidente de turno suele estar en los desfiles para mantener en alto la moral de las tropas. | Foto: Getty Images

Sostiene que su misión es mantener ese poderío militar en aire, tierra y mar, siendo la razón por la que hacen desfiles de la milicia con el arsenal de armas.

Igualmente, recalcó que Washington tiene buena relación con Xi Jinping, y que esperan resolverlo mediante el diálogo.

Trump y su prevención con Putin

En una entrevista a medios locales, Trump mencionó que se sentía “decepcionado” con el mandatario ruso, y sostuvo que aprendió “bastante” del conflicto con Ucrania en las últimas semanas.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska | Foto: AFP

Además, su intención de mediar en varios conflictos internacionales lo han puesto en el centro de la conversación.