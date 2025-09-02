El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los líderes de China, Corea del Norte y Rusia de conspirar contra Estados Unidos, mientras estaban reunidos en Pekín en el marco de un enorme desfile militar.

“Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración”, escribió Trump en su red Truth Social, al tiempo que el líder norcoreano Kim Jong Un y el ruso Vladimir Putin acompañaban a Xi Jinping en el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, añadió Trump en su mensaje.

Mensaje emitido por Trump. | Foto: DonaldTrump

En el mismo mensaje, el mandatario se ha preguntado “si el presidente Xi de China mencionará o no el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil”.

En esta línea, aseguró que “muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria”, por lo que “espero que sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio”.

El enorme desfile militar

China celebró un enorme desfile militar en la capital bajo la mirada del presidente Xi Jinping.

Soldados marcharon por la céntrica Plaza de Tiananmén mientras una salva de 80 cañonazos marcó el inicio del espectáculo conmemorativo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En las tribunas, miles de asistentes corearon canciones patrióticas chinas.

En escenas sin precedentes, Xi estrechó la mano de sus invitados, los líderes de Rusia y Corea del Norte, y los tres caminaron juntos por una alfombra roja hacia la Plaza de Tiananmén.

En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, (de izq. a der.) el presidente de Rusia, Vladimir Putin, camina con el presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, antes de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la plaza de Tiananmén de Pekín el 3 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

Los tres líderes han sido el centro de atención mundial por su encuentro para el desfile, en busca de señales sobre cómo interactúan entre sí.

El desfile es una oportunidad para que China muestre su poderío militar, con soldados marchando en formación, sobrevuelos aéreos y equipos de combate de alta tecnología exhibidos a lo largo de más de una hora en la céntrica Plaza de Tiananmén.

El evento es el clímax de una intensa semana diplomática en la que Xi recibió a líderes de 10 países y otros invitados para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad norteña de Tianjin.

Soldados ensayan antes del desfile militar que conmemora el 80.º aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza de Tiananmén el 3 de septiembre de 2025 en Pekín, China. | Foto: Getty Images

China ha dicho que el desfile es una muestra de unidad con otros países, y la presencia de Kim marca la primera vez que aparece junto a Xi y Putin en un mismo evento.