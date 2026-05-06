Corea del Norte afirmó que su país no está sujeto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y que la presión externa no cambiará su condición de Estado dotado de armas nucleares, informó el jueves, 7 de mayo, la prensa oficial.

Corea del Norte refuerza su arsenal nuclear y pone en alerta a las principales potencias mundiales

Pyongyang amenazó con retirarse del Tratado de No Proliferación en 1993 y formalizó su salida en 2003. Desde entonces ha llevado a cabo seis pruebas nucleares y se cree que posee decenas de ojivas. Esto ha sometido al país a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

“En la 11º Conferencia de Examen del TNP, que se celebra actualmente en la sede de la ONU, Estados Unidos y ciertos países que lo siguen están cuestionando sin fundamento el estatus actual y el ejercicio de los derechos soberanos” de Corea del Norte, declaró el principal enviado de Pyongyang ante la ONU, Kim Song, en un comunicado difundido por la oficial Agencia Central de Noticias de Corea.

En esta fotografía, proporcionada por el gobierno norcoreano, su líder, Kim Jong Un (centro derecha), y su hija (centro izquierda) asisten a una prueba real de sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples en un lugar no revelado de Corea del Norte, el sábado 14 de marzo de 2026. Foto: AP

“El estatus de la República Popular Democrática de Corea como Estado dotado de armas nucleares no cambiará en función de afirmaciones retóricas externas ni de deseos unilaterales”, añadió.

“Para dejarlo claro una vez más, la República Popular Democrática de Corea no estará sujeta al Tratado de No Proliferación bajo ninguna circunstancia”.

Corea del Norte enciende las alertas: crean tecnología militar avanzada capaz de desafiar incluso las defensas de Estados Unidos

Agregó que la condición del país como Estado con armas nucleares está “consagrada en la Constitución, declarando de manera transparente los principios del uso de las armas nucleares”.

Corea del Norte ha insistido de forma constante en que no renunciará a su arsenal nuclear al describir su camino como “irreversible”, con la promesa de fortalecer sus capacidades.

Esta fotografía muestra un disparo de prueba de un misil balístico táctico en el que se introduce un nuevo sistema de navegación autónomo en el Mar Oriental de Corea. Foto: AFP

Pyongyang ha enviado tropas terrestres y proyectiles de artillería para apoyar la invasión rusa de Ucrania. Observadores señalan que, a cambio, recibe asistencia en tecnología militar por parte de Moscú.

Los nueve Estados poseedores de armas nucleares —Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte— tenían 12.241 ojivas nucleares en enero de 2025, informó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

Estados Unidos y Rusia poseen casi el 90% de las armas nucleares a nivel mundial y han llevado a cabo importantes programas para modernizarlas en los últimos años, según el instituto.

Esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte muestra un desfile militar que marca el congreso del partido gobernante, en la plaza Kim Il Sung en Pyongyang, Corea del Norte. Foto: AP

Con información de AFP*