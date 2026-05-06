Delcy Rodríguez habla de donaciones de medicamentos por parte de EE.UU. y desmiente rumores sobre polémica en la entrega

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles, 6 de mayo, que aproximadamente la mitad de los fármacos y materiales sanitarios enviados recientemente por Estados Unidos, ya fueron entregados.

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La entrega, según Rodríguez, se realizó a distintos centros del sistema público de salud en Venezuela, en un contexto marcado por críticas y señalamientos relacionados con el manejo de dichos suministros.

En el transcurso de una declaración oficial, Rodríguez detalló que la ayuda proveniente de Estados Unidos alcanza un valor cercano a los dos millones de dólares en medicinas y equipos médicos. Asimismo, respaldó el mecanismo de recepción y reparto implementado por las instituciones sanitarias venezolanas.

#AHORA | 🔴 Delcy Rodríguez informó que el 47% de los medicamentos donados recientemente por el gobierno de Estados Unidos ya han sido distribuidos en los centros asistenciales.

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“En este caso el gobierno de Estados Unidos hizo una donación de 2 millones, el equivalente a 2 millones de dólares en antibióticos, antiinflamatorios, esteroides, vitaminas, gasas, guantes, mascarillas”, dijo Rodríguez.

La jefa de Estado encargada señaló que los insumos farmacéuticos fueron previamente evaluados mediante rigurosos procedimientos sanitarios realizados por el Instituto Nacional de Higiene antes de su entrega a la población.

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“Los fármacos son enviados al Instituto de Higiene para su respectiva revisión, garantizando así que puedan ser utilizados con total confianza y protección por el pueblo venezolano; posteriormente se procede con su distribución”.

Asimismo, afirmó que “el 47% de estos medicamentos ya ha sido entregado”, destacando luego, a través de un material audiovisual difundido durante su presentación, que dichos productos están siendo destinados tanto a los hospitales como a los centros ambulatorios de todo el territorio nacional.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una marcha en Caracas el 30 de abril de 2026 Foto: AFP

“Este plan de distribución comprende la red hospitalaria y la red ambulatoria”, señaló el informe oficial presentado por Rodríguez.

Entre los fármacos suministrados destacó ciprofloxacina inyectable, cloruro de sodio, ácido fólico y medicamentos antihipertensivos dirigidos a hospitales, CDI y consultorios populares.

Asimismo, la presidenta encargada respaldó la claridad y legalidad del procedimiento frente a las recientes dudas y críticas públicas relacionadas con el destino de los cargamentos.

Los medicamentos fueron suministrados según lo acordado, según Rodríguez. Foto: Getty Images

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país caribeño.

La presidenta interina impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.