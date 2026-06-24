Delcy Rodríguez señaló que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado: “Graves daños”

El principal aeropuerto de Venezuela quedó cerrado tras sufrir “graves daños en su infraestructura” a raíz de los dos potentes terremotos registrados el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en toda Venezuela tras dos fuertes terremotos en el país

En una alocución transmitida por los medios oficiales, Rodríguez decretó el estado de emergencia en el país. El aeropuerto de Maiquetía, a 39 km de la capital Caracas, “se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura”, precisó.

Las autoridades informaron que los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia en el país y el cierre del aeropuerto de Maiquetía tras sufrir "graves daños en su infraestructura" a raíz de los dos potentes terremotos registrados este miércoles. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NBqnS0eAjx — Revista Semana (@RevistaSemana) June 25, 2026

Estado de emergencia

El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron este miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 5:04 de la tarde y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Caracas: impactantes imágenes de edificios colapsados y daños en Maiquetía

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por más de una hora antes de volver.

Un fuerte sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles Venezuela. Las imágenes de lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, son impactantes. Hubo daños en su infraestructura. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xNXTWAwb64 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 24, 2026

Réplicas tras el temblor

Al menos 20 réplicas se han registrado luego de dos potentes terremotos que sacudieron el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras decretar el estado de emergencia en el país.

Un fuerte movimiento telúrico sacudió este miércoles varias regiones de Venezuela. Foto: Redes sociales

Varios edificios de Caracas se derrumbaron a raíz de los sismos. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.

“Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (…) hay estados particularmente afectados”, indicó Rodríguez.

Con información de AFP.