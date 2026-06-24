Embajador de Colombia reporta daños en el consulado tras potente sismo en Venezuela: “El personal diplomático está a salvo”

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, entregó un primer balance luego del fuerte terremoto que sacudió al país vecino y confirmó que todo el personal diplomático y consular colombiano se encuentra a salvo, pese a los daños registrados en la sede del consulado en Chacaíto, Caracas.

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“El personal diplomático y consular está sin ningún lío. Hay una afectación al edificio del consulado aquí en Chacaíto, sin ninguna novedad. El personal diplomático está a salvo”, aseguró el funcionario en un video difundido tras la emergencia.

Rengifo explicó que, después del sismo, se sintieron al menos cuatro réplicas, lo que provocó que cientos de personas permanecieran en las calles mientras las autoridades verificaban la magnitud de los daños. “Está retornando a la normalidad, entre comillas, pero hay mucha afectación”, afirmó.

El embajador indicó que ya comenzaron a conocerse imágenes y reportes de daños en sectores de Caracas como Altamira y Los Palos Grandes, además de otras ciudades como Maracay y Tucacas, esta última ubicada cerca del epicentro del movimiento telúrico, en las inmediaciones de Puerto Cabello.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuerte temblor alcanzó una magnitud de 7,5, lo que activó los protocolos de emergencia en distintas regiones de Venezuela.

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Mientras avanzan las labores de inspección, la Embajada de Colombia informó que continúa en contacto con los ciudadanos colombianos residentes en ese país para brindar asistencia en caso de ser necesaria.

Por ahora, el principal balance entregado por las autoridades colombianas es que no hay funcionarios diplomáticos ni consulares lesionados, aunque continúan las evaluaciones sobre los daños materiales ocasionados por el sismo en la sede consular y en otras zonas afectadas.

#Mundo | "El personal diplomático está a salvo": Embajador de Colombia en Venezuela entrega reporte tras fuerte temblor de 7,5 puntos de magnitud. pic.twitter.com/lCD4OxTLgk — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 25, 2026