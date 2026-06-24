Los seis partidos del Mundial 2026 de este 25 de junio: Horario y canal de TV

La Copa del Mundo de la Fifa entra en su etapa de resoluciones este jueves, 25 de junio, con el cierre de la primera ronda para doce selecciones nacionales.

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Durante este periodo de competencias, un total de doce equipos quedarán eliminados del torneo de fútbol más importante del mundo. En la jornada previa del miércoles 24 de junio, los planteles de México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos aseguraron su permanencia al ocupar los dos primeros lugares de sus zonas.

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Definición en el Grupo D, E y F

Para esta fecha se encuentra programada la definición de los cuadrangulares D, E y F, donde se presentan diferentes realidades logísticas entre los competidores.

En las primeras horas de la tarde, la selección de Alemania, que ya aseguró el primer lugar de su zona, se enfrentará a un equipo de Ecuador que requiere los tres puntos para evitar la eliminación. De forma simultánea, los seleccionados de Curazao y Costa de Marfil disputarán el cupo restante del sector para avanzar a la fase de eliminación directa.

Alemania llega clasificada y Ecuador con la necesidad de ganar. Foto: The Associated Press

A mitad de la jornada, las selecciones de Japón y Suecia medirán sus fuerzas en un compromiso directo por el liderato y la clasificación del Grupo F. El resultado de este enfrentamiento dependerá también de lo que suceda en el partido alterno, donde los Países Bajos se enfrentarán a la delegación de Túnez.

La escuadra tunecina llega a esta fecha con opciones matemáticas reducidas frente al balance de goles que registran los equipos del continente europeo.

El cierre de las competencias de este jueves determinará las posiciones finales del Grupo D, donde la selección de los Estados Unidos consolidó de manera anticipada el primer lugar. El equipo norteamericano cumplirá su calendario enfrentando a Turquía, conjunto que registra bajas probabilidades de avanzar debido a sus resultados previos.

Paraguay salió goleada en su primer partido ante Estados Unidos. Foto: AP Photo/Andre Penner

Al mismo tiempo, los equipos de Paraguay y Australia jugarán un partido directo para definir cuál de los dos se queda con la segunda casilla de la tabla.

Los organizadores del evento confirmaron que las actividades de los grupos se realizarán en horarios unificados para garantizar el juego limpio en las canchas.

Las comisiones técnicas de las delegaciones sudamericanas mantienen bajo supervisión los criterios de desempate, como la diferencia de goles y las tarjetas acumuladas. Los partidos correspondientes al Grupo E iniciarán formalmente a las tres de la tarde, hora local del territorio sede.

Así se desarrollará la jornada

Partidos a las 3:00 p. m., hora Colombia

Curazao vs. Costa de Marfil

Lugar: Estadio de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV y Dgo.

Alemania vs. Ecuador

Lugar: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos.

Transmisión: Caracol, RCN, DirecTV y Dgo.

Partidos a las 6:00 p. m. hora Colombia

Japón vs. Suecia

Lugar: Estadio Dallas, Texas, Estados Unidos.

Transmisión: DirecTV y Dgo.

Túnez vs. Países Bajos

Lugar: Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos.

Transmisión: Win Sports +, DirecTV y Dgo.

Partidos a las 9:00 p. m., hora Colombia