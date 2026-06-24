Clasificados y eliminado del Grupo A del Mundial 2026: tabla de posiciones final

El Grupo A del Mundial 2026 tuvo varias sorpresas en la tercera fecha de la fase de grupos que definió los dos clasificados a 16avos de final y el eliminado, además de un tercero que se aferra a un milagro para seguir con vida en el máximo torneo de la FIFA.

Notificación de Cristiano Ronaldo que sacude a Colombia: resuena en el Mundial 2026 con 11 millones de vistas

Primera selección clasificada como una de las mejores terceras a la siguiente fase del Mundial 2026: la Fifa lo confirmó

En lo que tiene que ver con la selección México hizo respetar su país y finaliza con puntaje perfecto. Nueve puntos de nueve posibles para ser uno de los mejores primeros del Mundial 2026. Por la tercera fecha, se vio las caras con República Checa, a la que derrotó con un gran 3-0 en un vibrante Estadio Azteca.

En simultáneo, jugaban Corea del Sur y Sudáfrica y se podría decir que acá se presentó una de las grandes sorpresas de esta edición de la Copa del Mundo, pues los sudafricanos se salieron con la suya y vencieron a los surcoreanos por la mínima diferencia. Un marcador que muy pocos tenían en lista que se podría dar.

De esta manera, México pasa primera de grupo a dieciseisavos de final y espera rival, que podría ser la tercera del C, que en este caso sería Escocia. Si los escoceses no clasifican, habría que mirar los equipos que vengan del E, F, H o I. Los mexicanos, por ahora, celebran la excelente fase de grupos que elaboraron, pues los 9 de 9 ilusionan con alcanzar, al menos, los cuartos de final, instancia que no se da desde la edición de 1986.

Sudáfrica da el golpe en el Mundial 2026

Por otra parte, Sudáfrica también clasifica como segunda y Corea del Sur se aferra a un milagro para seguir con vida. Los sudafricanos ganaron por la mínima diferencia con un gol de Thapelo Maseko a los 63 minutos y eso bastó para sumar cuatro puntos y ser escolta de México.

Mientras que Corea del Sur se aferra a un verdadero milagro para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026 como mejor tercera. Espera que se pueda dar la combinación de resultados, pues se cree que el número mágico será cuatro puntos, pero quedan con apenas tres unidades y una diferencia de gol de -1.

Al menos, supera lo hecho por Escocia, que tiene 3 puntos, pero -3 en la diferencia de gol, lo que le coloca última entre las probabilidades. Corea del Sur está a la expectativa, mientras que Bosnia sí pasó como mejor tercera con cuatro puntos a primera hora.