Memo Ochoa se retira por todo lo alto: Espectacular homenaje en México vs. Chequia que retumba en el Mundial 2026

El fútbol mundial fue testigo de una noche mágica grabada con letras de oro en los libros de historia del fútbol mexicano. En el marco de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el imponente Estadio Azteca se convirtió en el escenario perfecto para el adiós definitivo de una leyenda: Guillermo ‘Memo’ Ochoa. A sus 41 años de edad, supo construir una carrera que hoy inspira a los jóvenes mexicanos.

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A falta de una leyenda de los últimos años de la Selección México, el arquero puso fin a su extraordinaria carrera profesional defendiendo el arco azteca en el partido ante la República Checa, válido por la tercera fecha de la fase de grupos, desatando un homenaje espectacular que conmovió a los millones de aficionados.

Desde el calentamiento previo, las tribunas del coloso de Santa Úrsula corearon su nombre y desde el primer minuto ya pedían que entrara a la cancha. Aunque lo primero era asegurar la victoria, y así lo hizo el ‘Tri’ con un contundente 3-0 para concretar una fase de grupos perfecta.

El guardameta de los rulos dorados pudo saltar a la cancha, por fin, al minuto 78, en reemplazo de Raúl Rangel. Al saltar al césped, un impresionante tifo gigante y un ensordecedor aplauso rindieron tributo al ‘héroe de los mundiales’. ‘Memo’ se retira con seis Mundiales jugados a lo largo de su carrera.

Memo Ochoa con su gente en el Azteca. Foto: FIFA via Getty Images

Con la cinta de capitán en el brazo, Ochoa, además, se despidió de las canchas de forma definitiva, demostrando reflejos que lo convirtieron en un mito bajo los tres palos. Lo más probable es que sea su última aparición como profesional, aunque no se descarta alguna firma con un equipo en México.

La leyenda Memo Ochoa en México

A lo largo de su carrera, Guillermo Ochoa disputó 153 partidos oficiales con la Selección México, ganándose el rótulos y etiquetas de ídolo, gracias a sus espectaculares actuaciones en las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fue una pesadilla para algunos de los mejores delanteros del planeta.

Memo Ochoa emocionado en el Azteca Foto: FIFA via Getty Images

Más allá de su peso en el seleccionado nacional, la carrera de clubes de ‘Memo’ Ochoa abrió las puertas para las futuras generaciones. Fue el primer portero mexicano en dar el salto a Europa de manera exitosa, dejando una huella imborrable en ligas de alta exigencia. Jugó en Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, Standard de Lieja de Bélgica y Salernitana de Italia.

Seguirá concentrado con la Selección México para los 16avos de final y no se descarta, incluso, alguna titularidad en el Mundial 2026.