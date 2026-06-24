Los clasificados y el eliminado del grupo B del Mundial 2026: tabla de posiciones final

Colombia fue el último equipo en entrar en acción en la fecha 2 junto a RD Congo. Un día después ya se le dio desarrollo a la jornada 3, donde Suiza, Canadá, Bosnia y Qatar se jugaban sus aspiraciones por pasar de ronda.

Los mejores perfilados desde la previa eran los europeos y los locales. Al cuadro bosnio le costaría más aspirar a algo por la diferencia negativa de gol que tenía en el grupo B.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al final, el desarrollo de los dos partidos en simultaneo dejó como clasificados directos a Suiza, líder, y Canadá, segundo.

Bosnia podría llegar a aspirar a algo más en el Mundial si queda como uno de los mejores terceros. Habrá que esperar que se cumpla toda la fecha 3 para ver si alcanza a entrar en ese grupo de relegados.

Suiza dominó

Invicto clasificó el onceno rojo a la siguiente instancia. En el único partido que no pudo ganar fue en el debut con Qatar. De resto, ante Bosnia fue goleada y contra Canadá un triunfo justo por la mínima diferencia (2-1).

Las anotaciones en la fecha decisiva para los suizos llegaron gracias a Ruber Vargas y Johan Manzambi. El descuento rival fue obra de Promise David.

Suizos y canadienses se suman al selecto grupo que ya conforman México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina, Colombia, quienes se clasificaron de manera anticipada.

Aún quedan partidos en la fecha por desarrollarse, que permitirán que otros se aseguren el paso a la siguiente ronda.

Miércoles 24 de junio. Así se jugará el complementó de la fecha 3 en el Mundial 2026:

Escocia vs. Brasil — Grupo C — 5:00 p. m. — DSPORTS, Caracol, RCN y Disney+

Marruecos vs. Haití — Grupo C — 5:00 p. m. — DSPORTS

Chequia vs. México — Grupo A — 8:00 p. m. — DSPORTS y Win Sports

Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A — 8:00 p. m. — DSPORTS

La vuelta de Neymar

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, celebró el martes la recuperación de Neymar, quien está en condiciones de disputar su primer partido en este Mundial el miércoles ante Escocia en Miami.

“Puede jugar, está bien, entrenó muy bien. Estoy muy contento con él”, afirmó el técnico italiano, que señaló que el delantero “aporta experiencia, conocimiento del juego y ayuda a los jóvenes”.

Neymar no juega con Brasil desde 2023. Foto: AFP

El astro brasileño, de 34 años, podría ser una de las novedades de la Canarinha en esta tercera fecha del Grupo C, en la que Ancelotti no podrá contar con el extremo Raphinha, quien sufre una lesión muscular en la pierna derecha.

Para el técnico italiano, Brasil deberá repetir la receta de la primera parte contra Haití, al que venció 3-0 en la segunda jornada.

Hay que “tener intensidad con el balón, acierto, evitar errores y tener criterio con el balón”, señaló.

Mundial 2026: fecha 3, definitiva, implicará partidos simultáneos; esta es la razón

Ancelotti espera un partido difícil contra Escocia, a la que definió como un “equipo bien organizado”, que juega con mucho balón largo y centros.

Brasil tratará de clasificarse este miércoles como primero del Grupo C, donde tiene cuatro puntos como Marruecos. Escocia suma tres unidades y Haití ninguna.

*Con información de AFP.