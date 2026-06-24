Canal y hora para ver Ecuador vs. Alemania, partidazo clave por el grupo E del Mundial 2026

Con el agua al cuello, la selección de Ecuador disputará este jueves su último partido en la fase de grupos del Mundial 2026. El rival será nada más y nada menos que Alemania, favorita que llega con puntaje perfecto después de vencer a Curazao y Costa de Marfil.

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El partido de Ecuador vs. Alemania está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y la transmisión oficial estará disponible en cuatro canales: Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +.

En simultánea se estará jugando el duelo de Costa de Marfil vs. Curazao, donde está en juego el segundo lugar del grupo E.

La tarea es titánica y el viento sopla en contra. Si Ecuador quiere seguir en el Mundial deberá vencer a la imbatible y clasificada Alemania en el MetLife Stadium.

La tricolor buscará a toda costa evitar el infierno de la eliminación en primera ronda de la flamante Copa Mundial de la FIFA 2026.

Volver a casa antes de tiempo ya es doloroso, pero la herida puede arder más para un equipo que transitó con paso fuerte la eliminatoria sudamericana, apenas por detrás de la Argentina de Lionel Messi.

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Pero en el Mundial sus peores miedos se hicieron realidad y sus mayores certezas se hicieron boronas: el ataque no ha funcionado y la defensa flaqueó en un momento inesperado.

Enner Valencia, autor de seis de los últimos siete tantos ecuatorianos en la pasarela más prestigiosa del fútbol, está peleado con el gol. Y en tiempos de redes sociales las críticas no tienen ni piedad ni tregua.

A los 36 años, el goleador histórico de Ecuador vive en agónica espera para celebrar su diana 50 con su país. No pudo celebrar ante Costa de Marfil (derrota 1-0), tampoco en los cinco tiros a puerta que tuvo frente a Curazao (0-0).

Eloy Room, figura de Curazao vs. Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Su mal momento, sin embargo, no es sorprendente. En la eliminatoria, el equipo que dirige Sebastián Beccacece tuvo junto a Paraguay la peor ofensiva de las selecciones sudamericanas que clasificaron a la Copa del Mundo: 14 tantos en 18 partidos.

El entrenador argentino, muy cuestionado por la afición, nunca escondió los problemas para anotar, pero confiaba en que se diluyeran en su estreno como técnico mundialista con Valencia como héroe.

La feria del desperdicio ante Curazao cayó mal en Ecuador. A la selección andina solo le sirve derrotar a los tetracampeones alemanes para aspirar a quedarse con el pase directo restante o entrar a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Alemania?

Mundial 2026 - Fecha 3 (grupo E)

Estadio : MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

: MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey Fecha y hora : Jueves 25 de junio a las 3:00 p. m. (COL)

: Jueves 25 de junio a las 3:00 p. m. (COL) Canal: Directv Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney+.

*Con información de la AFP.