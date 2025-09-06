Piden a Mourinho para selección de Conmebol clasificada al Mundial 2026; es rival directa de Colombia

En las eliminatorias sudamericanas, el seleccionado de Ecuador ha perdido la fuerza que se le conoció hasta hace un par de fechas rumbo al Mundial 2026.

Para su fortuna, los puntos sumados le fueron suficientes para que, a pesar de cuatro empates seguidos, tenga asegurado su cupo a la próxima cita orbital.

Además, la tri remó desde atrás y con tres puntos menos desde el arranque, luego de la sanción que le impusieron por el sonado caso de Byron Castillo.

Byron Castillo durante un amistoso con Ecuador ante Japón. | Foto: Getty Images

A falta de una jornada por jugarse, Ecuador es cuarta de la clasificación general, con 26 puntos.

En su próxima salida estará midiéndose a Argentina en condición de local, en busca de regresar a un triunfo que no deje el mal sabor de boca de un fin de clasificatorias sin triunfos.

Si bien de la mano del entrenador Sebastián Beccacece se pudo lograr el objetivo, para voces importantes de los ecuatorianos se debe remover al argentino.

Uno que está en firme con este propósito es Jefferson Montero, exjugador de la Selección de Ecuador.

Este, en una entrevista reciente que dio al medio Extra, no solo habló de la salida del técnico mencionado, sino de la chance de traer a un conocido mundialmente como José Mourinho.

Así, al estilo de Brasil que trajo a Carlo Ancelotti hace poco, Montero considera que Mou puede ser el nombre ideal para una gran Copa Mundo de Ecuador.

Mourinho acaba de terminar el proceso que llevaba con Fenerbahçe de Turquía. | Foto: Getty Images

Después de lo que fueron los últimos cuatro empates ante Chile, Brasil, Perú y Paraguay, el mencionado indicó sentir pena.

“La verdad que un poco apenado, muy apenado diría yo, porque tenemos una generación espectacular, pero aquí lo que hay que hacer es simple, cambiar el entrenador, hay que tomar decisiones, porque se viene a jugar un Mundial y con los mejores jugadores que tenemos ahora podemos hacer algo grande”, aseveró.

“Yo he pensado y lo vengo pensando hace varios días, lleguemos donde Mourinho. José Mourinho, tenemos la posibilidad para poder lanzarle una oferta”, indicó.

“Hagamos un esfuerzo todos y que la federación también ponga de su parte, y que deje el ego y todo lo que está perjudicando a la selección”, dictaminó sobre lo que viene pasando en la selección.

Fue justo después de eso, que no solo criticó, sino que dio de inmediato la solución para su seleccionado de cara al Mundial United 2026.

“Hagamos una posible oferta para Mourinho y que pueda dirigirnos en el Mundial, y yo creo que a los chicos les va a encantar la idea”, apuntó.

Apalancado en lo que es la conexión entre el entrenador y uno de los hombres más importantes en la historia del mencionado país, Montero propuso lo del portugués.

José Mourinho y Antonio Valencia compartieron en Manchester United | Foto: Getty Images

“Sabemos la relación que tiene con José Mourinho, especialmente Antonio Valencia. Sabemos el cariño que se tienen ambos”, recordó.

Para concluir su opinión, el exfutbolista criticó lo que viene haciendo Beccacece.