Fenerbahce tomó radical decisión con José Mourinho: golpe seco para Jhon Jáder Durán

José Mourinho no va más como técnico de Fenerbahçe. El conjunto turco tomó medidas drásticas tras la eliminación en la fase previa de Champions League y despidió al reconocido estratega portugués.

Más allá de las dificultades en la escena europea, Mourinho fue incapaz de hacer que el Fenerbahçe volviera a ganar el campeonato local, algo que el club canario no logra desde 2014, aunque siga siendo el segundo con más ligas turcas (19), a seis del Galatasaray.

Esta temporada le concedieron varios deseos en el mercado de fichajes, entre ellos la llegada del colombiano Jhon Jáder Durán en calidad de préstamo desde Al-Nassr.

Nelson Semedo y Edson Álvarez fueron otros de los refuerzos incorporados con la aprobación de Mourinho.

José Mourinho, técnico portugués | Foto: AP

Así lo despidió el Fenerbahçe

La salida de ‘Mou’ se confirmó a través de un escueto comunicado en el que el club prefirió no dar detalles sobre la decisión.

“Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, publicaron a través de las redes sociales.

Mourinho, que fue recibido por los hinchas del Fenerbahçe como una estrella del rock, aparecía abatido en las últimas semanas en sus comparecencias ante los medios, con el rostro serio y recordando con asiduidad las limitaciones de su plantel.

Su balance final al frente del conjunto turco fue de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, la última de ellas contra Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa.

Esos son números discretos para un entrenador acostumbrado a ganar y que cuenta con un palmarés envidiable en Europa: dos Champions League (con el Porto en 2004 e Inter en 2010), dos Europa League (2003 con el Porto y 2017 con el Manchester United), una Conference League (2022 con la Roma).

Además, ha ganado ocho títulos de liga: dos en Portugal con el Porto (2003 y 2004), tres de Premier League con el Chelsea (2005, 2006 y 2015), dos scudettos de la Serie A con el Inter (2009 y 2010) y un campeonato español (Real Madrid, 2012), entre otros trofeos de menor importancia.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Fuera de casillas

En su etapa con el Fenerbahçe, Mourinho no solo se quedó sin títulos, sino que acumuló incidentes: en abril, agarró la cara del entrenador del clásico rival Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía.

Dos meses antes había sido sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por los comentarios que hizo al término de un partido de liga contra el mismo equipo.

El apodado Special One acusó al cuarto árbitro central del compromiso —y, a través de él, a todos los árbitros turcos— de favorecer al Galatasaray, triple campeón de Turquía.

Para digerir mejor el despido, Mourinho, que se alojaba en Estambul en el lujosísimo Hotel Four Seasons, se irá del país con un cheque de al menos nueve millones de euros como indemnización, según expone la prensa turca.