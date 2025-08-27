José Mourinho le dijo la verdad en la cara a Jhon Durán: expuso sus errores en Fenerbahçe

No ha sido en lo absoluto el inicio de año esperado para Jhon Jader Durán. Las últimas críticas de su entrenador, José Mourinho, lo certifican.

Después del partido por Champions League jugado este miércoles, 27 de agosto, el entrenador portugués dijo una a una las fallas que tiene el atacante colombiano.

“Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”, fue a lo que apuntó Mou y la situación que se vive en Fenerbahçe.

Jhon Jáder Durán en partido oficial con Fenerbahce | Foto: Getty Images

Para graficar la gravedad de lo que viene pasando Durán, el estratega lo comparó con el nivel de su rival por el puesto: “Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, sentenció.

Dichas palabras retumban de manera fuerte en Turquía, Europa, al punto que llegan a Colombia donde hay preocupación por el bajón de nivel del delantero.

En menos de un año pasó de figurar en Inglaterra con Aston Villa, a convertirse en un jugador de rendimiento normal tirando hacia abajo en Arabia Saudita y Turquía.

Su infortunio en suelo europeo no empezó desde hace poco; se ha extendido desde que fichó por Al Nassr al inicio del 2025.

Durán: de mal en peor

Para Jhon Jader, el arranque en Fenerbahçe no ha sido como se esperaba. José Mourinho aún no lo considera pieza fija en su esquema y las dudas sobre su rol en el once titular persisten.

En el duelo de este miércoles 27 de agosto frente a Benfica, el colombiano inició en el banco y apenas tuvo 26 minutos en cancha.

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Jhon Durán se lesionó en la última jugada del partido ante Benfica. ¿Peligra su participación en #EliminatoriasSudamericanas?



📺 Mirá la #Champions por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GUwTSySbfs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

Su aporte fue mínimo: solo dos pases completados y tres intervenciones con el balón en el duelo de este miércoles por Champions League.

Como si fuera poco, en el tramo final del encuentro sufrió una molestia en la pierna derecha que lo obligó a salir, mostrando claros gestos de dolor en la espinilla.

La situación genera preocupación adicional, pues a pocos días de conocerse la lista de convocados de la Selección Colombia, su presencia está en entredicho.

No es el primer dardo a Jhon

Solo un día antes, desde la directiva, le habían expuesto a Jhon Jader sus ‘pecados’ en Fenerbahçe.

La más reciente crítica hacia el colombiano llegó por parte de Murat Aşık, integrante de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce.

En diálogo con 343 Digital, el directivo dio su concepto sobre lo visto en el inicio de la temporada 2025/2026.

Durante dicha entrevista apuntó directamente al atacante y expresó: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán”.

Además, añadió que sobre el delantero existían “expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo”.

‘Mou’ da valor a Richard Ríos

Siendo un conocedor absoluto del balompié luso, Mourinho dio un dictamen claro de cómo ve al Benfica de cara a la temporada que ya empezó.

Sin guardarse elogios por su paso por el Porto, el estratega dijo: “Vimos que el Benfica tiene potencial y mucha fuerza física”.

Richard Ríos se clasificó a la Champions League con Benfica | Foto: Getty Images

Además de eso puntualizó sobre nombres que, a su parecer, resaltan sobre los demás; uno de ellos, colombiano.