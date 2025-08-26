Apenas lleva un mes en Turquía y ya lo califican como “un problema” al colombiano, Jhon Jader Durán.

Quien le hizo la dura crítica reciente fue Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce.

En una entrevista otorgada a 343 Digital, el mencionado dio su dictamen de lo que ha visto en la primera parte de la temporada 2025/2026.

🗣️ Murat Aşık: “Fenerbahçe’de şu anda sıkıntı gibi gözüken tek oyuncu Jhon Duran. Beklentimiz çok yukarda, sahada karşılığını göremedik. Jhon Duran bir santrfor değil, forvet.”



🎥 https://t.co/NAkH0QDCey



🤝 #işbirliği | @Bilyoner pic.twitter.com/t0xy5SQXc0 — 343 (@343_digital) August 25, 2025

Haciendo un análisis del nivel grupal, así como individual, se instaló en el nombre del delantero para decir: “El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán”.

De acuerdo a sus declaraciones, le tenían "expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo".

Al parecer, en el día a día se han dado cuenta de la equivocación en el dictamen inicial que hicieron para hacer el fichaje.

“Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, sentenció Aşık.

Esto deja muy mal parado a Durán, quien no tuvo éxito en Al Nassr, de Arabia Saudita, y ahora también los estaría teniendo en Turquía con Fenerbahce.

En lo corrido de la campaña, el surgido en Envigado lleva dos apariciones en la Superliga de Turquía, donde más allá de su presencia no aporta goles, hasta el momento.

Por Champions League también se ha presentado disputando tres partidos; dos de la primera fase y el de la ida ante Benfica de Portugal.

Allí ha oscilado entre ser titular y suplente, con la posibilidad de marcar apenas una vez, ante Feyenoord. En la pretemporada también se presentó con un doblete de anotaciones.

Jhon Durán en Champions League | Foto: Getty Images via AFP

Champions League; para la reivindicación de Jhon Durán

Una oportunidad para revertir esa mala primera apariencia dada en suelo turco, podría ser la vuelta del PlayOff de la Liga de Campeones.

Este miércoles, 27 de agosto, el colombiano se mide como visitante ante su compatriota de Benfica, Richard Ríos.

De momento, la serie por la clasificación a la liguilla de la UCL va igualada 0-0. Quien sea el ganador en Portugal pasará de ronda.

En el compromiso de ida, Jhon Jader fue titular, y fue mantenido a lo largo de 66 minutos por parte de su entrenador, José Mourinho.

Para este miércoles se espera que también tenga la misma confianza de ser inicialista en busca de ayudar con alguna anotación a la clasificación de Fenerbahce.

En riesgo su llamado a Selección Colombia

Se avecinan las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial United 2026.

Colombia tiene una gran parte de la tarea hecha, pero deberá certificarla ante Bolivia o Venezuela a inicios de septiembre próximo.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

De no sumar un punto, al menos, en riesgo podría estar el cupo. Cabe recordar que por Conmebol esta vez van seis y un séptimo a través del repechaje.

Por la premura de ganar, Néstor Lorenzo tiene la obligación de convocar los que estén en mejor nivel deportivo en sus respectivos clubes.