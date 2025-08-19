No es el titular de Lorenzo y llegó con doblete a su nuevo club: DT lo llenó de elogios

Colombia tiene la fortuna de contar con jugadores regados por todo el mundo para ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo.

Uno que recientemente fue citado tras la lesión de Jhon Córdoba fue Luis Javier Suárez, con promedios altos de gol en Europa.

En las pasadas dos fechas de las eliminatorias, quien pertenecía en ese momento al Almería jugó el remate del empate ante Perú.

Luis Javier Suárez, atacante de Selección Colombia. | Foto: AFP

A pesar de no lograr anotar, su presentación dejó mejores impresiones tras lo hecho en el primer tiempo por Jhon Jader Durán.

En medio del mercado de pases que se está desarrollando en el Viejo Continente, Suárez dejó la segunda división española para ir a Portugal.

Con Sporting de Lisboa firmó hace un par de semanas, y durante el fin de semana más reciente tuvo su estreno en Primeira Liga.

Haber recibido la confianza de ser titular en el juego ante Arouca impulsó al atacante, quien se estrenó con un doblete de anotaciones en el 31′ y 62′, respectivamente.

Luis Suárez marcó doblete en la goleada del Sporting en Portugal | Foto: AFP

Fue un partido en el que el cafetero salió con una calificación alta de 8.0 puntos. Su doblete generó una gran cantidad de reacciones, entre las que estuvo la de su entrenador en el cuadro de Lisboa.

Extendido en elogios, Rui Borges aseveró que al atacante no le costó demasiado para entrar en la dinámica del Sporting.

“Es un jugador maduro, muy competitivo, quiere ganar, entiende lo que le pedimos, conoce muy bien a sus compañeros y los entiende muy bien en este momento. El equipo es muy dinámico con él”, zanjó.

Esta actuación del goleador, con vísperas a una nueva doble fecha de eliminatorias, podría ser un llamado directo al entrenador Néstor Lorenzo.

En la actualidad, la Tricolor no cuenta con un delantero en racha, quien mejor estado de forma está mostrando es justamente Suárez, y dejarlo sentado por mantener a otros se podría considerar como un grave error.

Si bien el nacido en Santa Marta no ha sido llamado muy a menudo, hoy día está por encima de las otras opciones, como Jhon Durán, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba.

Así ve Lorenzo a Suárez

A Néstor Lorenzo le han sugerido nombres como Dayro Moreno, Hugo Rodallega, entre otros, pero este es creyente por de que la gran mayoría de sus citados deben estar militando fuera de Colombia.

En la rueda de prensa previa a Perú por eliminatorias, este explicó el llamado de última hora de Suárez.

“Simplemente, es una competencia en donde uno empieza a evaluar y trata de llamar a los que le den más al equipo, nada más”, aseveró.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. | Foto: AFP

“No se le cierra la puerta a nadie ni nada, simplemente que hay muchos chicos que nos gustan también”, dijo sin descartar a ninguno.

Para ese momento, el argentino apuntó: “Luis Suárez porque lo estuvimos mirando, siguiendo, está haciendo muchos goles y jugando muy bien, es el mejor de la segunda división de España y creemos que nos puede aportar”.