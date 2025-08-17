Luis Suárez brilla en Portugal con doblete de golazos

Este domingo 17 de agosto Sporting Club de Lisboa enfrentó a Arouca por la segunda jornada de la Liga de Portugal. Este partido contó con la presencia y protagonismo del colombiano Luis Suárez, quien se estrenó como goleador con un doblete en el triunfo 6-0.

El delantero colombiano llegó a Portugal proveniente de Almería, donde fue goleador del equipo en la segunda división del fútbol español. Su excelente temporada le sirvió para que el club portugués lo fichara para esta temporada que recién inicia.

Luego de un decente debut en la Supercopa, que perdió ante el Benfica de Richard Ríos, Suárez pudo celebrar por duplicado.

En el compromiso ante Arouca, Suárez comenzó como titular y se hizo cargo del penal que fue sancionado a los 30 minutos. El atacante colombiano disparó al poste derecho del arquero y puso el balón en el ángulo inferior, un tiro imposible de atajar para el arquero, que adivinó el palo, pero no pudo evitar el gol.

"Luis Suárez"



Porque el colombiano, Luis Javier Suárez, anotó este gol de penal en su debut con el Sporting en Portugal. Si, fue de penal, pero al menos la mete más que tú y yo juntos, vida malparida.pic.twitter.com/VteyCELrDq — Tendencias Deportes Colombia (@TendenciaDepCol) August 17, 2025

Ya en la segunda mitad, al minuto 62, Suárez fue el encargado de anotar el quinto gol del encuentro con un disparo potente dentro del área que se clavó arriba.

🔥🇨🇴 GOLAZO y DOBLETE de Luis Javier Suarez en la goleada de Sporting CP 🇵🇹 sobre Arouca.



pic.twitter.com/WfDSZK7ylN — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 17, 2025

Más del partido

El Sporting de Lisboa, vigente campeón de Portugal, se colocó ya líder de la Liga 2025-2026 al arrollar 6-0 al Arouca este domingo en la segunda jornada.

Ricardo Mangas, Trincao y el colombiano Luis Suárez firmaron dobletes en este partido.

En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Trincao queda como líder en solitario, con tres dianas.

Junto al Sporting de Lisboa, otros tres equipos han logrado por ahora encadenar dos triunfos en las dos primeras jornadas: Sporting de Braga, Famalicao y Moreirense. El Oporto puede sumarse a ellos si vence el lunes al Gil Vicente.

Tabla de posiciones de la liga de Portugal

1. Sporting de Lisboa

2. Sporting de Braga

3. FC Famalicão

4. Moreirense

5. Oporto

6. Gil Vicente

7. Benfica

8. Casa Pia

9. Vitoria de Guimarães

10. Arouca

11. Rio Ave

12. Estoril

13. Estrela da Amadora

14. Nacional

15. AVS

16. FC Alverca

17. Tondela

18. Santa Clara