Luis Suárez brilla en Portugal con doblete de golazos

Sporting Lisboa es líder del torneo portugués tras dos jornadas disputadas.

Redacción Deportes
18 de agosto de 2025, 12:25 a. m.
Luis Suárez marcó doblete en la goleada del Sporting en Portugal
Luis Suárez marcó doblete en la goleada del Sporting en Portugal | Foto: AFP

Este domingo 17 de agosto Sporting Club de Lisboa enfrentó a Arouca por la segunda jornada de la Liga de Portugal. Este partido contó con la presencia y protagonismo del colombiano Luis Suárez, quien se estrenó como goleador con un doblete en el triunfo 6-0.

El delantero colombiano llegó a Portugal proveniente de Almería, donde fue goleador del equipo en la segunda división del fútbol español. Su excelente temporada le sirvió para que el club portugués lo fichara para esta temporada que recién inicia.

Contexto: Reprochan a Richard Ríos por lanzar grosera patada en Benfica: video generó indignación

Luego de un decente debut en la Supercopa, que perdió ante el Benfica de Richard Ríos, Suárez pudo celebrar por duplicado.

En el compromiso ante Arouca, Suárez comenzó como titular y se hizo cargo del penal que fue sancionado a los 30 minutos. El atacante colombiano disparó al poste derecho del arquero y puso el balón en el ángulo inferior, un tiro imposible de atajar para el arquero, que adivinó el palo, pero no pudo evitar el gol.

Ya en la segunda mitad, al minuto 62, Suárez fue el encargado de anotar el quinto gol del encuentro con un disparo potente dentro del área que se clavó arriba.

Más del partido

El Sporting de Lisboa, vigente campeón de Portugal, se colocó ya líder de la Liga 2025-2026 al arrollar 6-0 al Arouca este domingo en la segunda jornada.

Ricardo Mangas, Trincao y el colombiano Luis Suárez firmaron dobletes en este partido.

En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Trincao queda como líder en solitario, con tres dianas.

Junto al Sporting de Lisboa, otros tres equipos han logrado por ahora encadenar dos triunfos en las dos primeras jornadas: Sporting de Braga, Famalicao y Moreirense. El Oporto puede sumarse a ellos si vence el lunes al Gil Vicente.

Contexto: Duras críticas a Richard Ríos en Portugal tras flojo partido con Benfica: “Deberá cambiar sus hábitos”

Tabla de posiciones de la liga de Portugal

1. Sporting de Lisboa

2. Sporting de Braga

3. FC Famalicão

4. Moreirense

5. Oporto

6. Gil Vicente

7. Benfica

8. Casa Pia

9. Vitoria de Guimarães

10. Arouca

11. Rio Ave

12. Estoril

13. Estrela da Amadora

14. Nacional

15. AVS

16. FC Alverca

17. Tondela

18. Santa Clara

*Con información de AFP.

Luis SuárezSporting de LisboaPortugal

