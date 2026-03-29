Luis Suárez podría seguir los pasos de Jhon Durán: ¿Problemas en la delantera de la Selección Colombia?

El delantero oriundo de Santa Marta registra la estadística más alta de su trayectoria profesional, al acumular 32 anotaciones y 7 asistencias en 42 compromisos disputados.

Lo que hizo la Selección Colombia tras el fallo insólito de Luis Javier Suárez: Luis Díaz, perplejo

Estas cifras indican que el atacante ha tenido incidencia directa en 40 goles durante el presente ciclo competitivo, sin contabilizar su desempeño con la Selección Colombia, donde marcó cuatro tantos frente a Venezuela en la jornada de eliminatorias.

El antecedente de Jhon Jader Durán

Durante el proceso clasificatorio para el Mundial, el canterano de Envigado se perfilaba como el relevo generacional en la ofensiva del equipo nacional.

Sin embargo, diversos factores derivaron en su alejamiento de las convocatorias. Más allá de las versiones sobre incidentes de convivencia en el camerino, el actual jugador del Zenit de San Petersburgo tomó la decisión de abandonar la Premier League para vincularse al Al-Nassr de la liga de Arabia Saudita.

La llegada de Jhon Jader Durán al Al-Nassr inició dudas respecto a su participación en selección. Foto: Getty Images

Este movimiento representó su salida de las ligas de mayor exigencia técnica en un momento de plenitud deportiva, una transición que hoy sirve como punto de referencia ante el panorama que enfrenta Suárez.

Interés en el mercado europeo y propuestas de Asia

En la actualidad, el rendimiento de Luis Suárez ha captado la atención de ojeadores internacionales. Reportes de prensa señalan un presunto interés por parte del Liverpool de Inglaterra, institución donde anteriormente militó el colombiano Luis Díaz.

En medio de los rumores que lo vinculan con Liverpool, Luis Javier Suárez se reportó con doblete en Sporting Lisboa. Foto: Getty Images y escudo oficial Liverpool FC.

No obstante, el portal especializado portugués A Bola informó que equipos de la liga saudí también han iniciado gestiones por el jugador de 28 años. El Sporting Clube de Portugal, poseedor de los derechos federativos del delantero, manifestó su disposición para evaluar propuestas, siempre que se cumpla con la cláusula de rescisión estipulada en 80 millones de euros.

Repercusiones para el esquema de la Selección Colombia

Aunque las estadísticas de Suárez en su club son notables, su desempeño en la reciente doble fecha FIFA no alcanzó los niveles de productividad acostumbrados. La posible transferencia a una liga de menor nivel competitivo plantea un interrogante para el cuerpo técnico de la Selección Colombia respecto a su titularidad en la próxima Copa del Mundo.

Históricamente, el traslado de jugadores a ligas con menor intensidad de juego ha influido en la continuidad de figuras dentro del equipo nacional, como ocurrió en los casos de Gustavo Cuéllar y el propio Durán. La decisión de Suárez en el próximo mercado de fichajes definirá su rol en el esquema táctico que representará al país en la cita mundialista.