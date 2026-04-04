Mientras Luis Díaz vale 70 millones de euros, este es el precio de Luis Suárez

La Selección Colombia tuvo una fecha FIFA para el olvido: perdió contra Croacia y Francia. Pero más allá de los resultados, la tricolor en ningún momento mostró el buen juego que lo llevó a estar en la final de la Copa América, por lo que las críticas no se han hecho esperar.

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Muchos son los jugadores apuntados y muy pocos los que verdaderamente se salvan de los cuestionamientos. Incluso, los dardos han comenzado a llegar por la forma en la que en sus equipos sí rinden, pero en el combinado patrio no es así.

Uno de los más apuntados es Luis Suárez, quien la está rompiendo en el Sporting de Lisboa, pero que tuvo un muy bajo nivel en los dos amistosos. De hecho, se comió un gol con portería vacía contra los croatas.

Pese a estas dos presentaciones, el número nueve está haciendo una gran temporada y esto se refleja en su precio, que si bien está muy lejos del de la máxima estrella que hoy por hoy es Luis Díaz, lo posiciona como el segundo futbolista más caros de la selección.

Luis Javier Suárez celebra su gol ante el Sporting Braga en la Liga de Portugal. Foto: Sporting Club de Portugal

Actualmente, el delantero del Bayern Múnich está tazado en 70 millones de euros, precio que incluso puede seguir subiendo por el gran nivel que está mostrando y que lo ha llevado a subir sus registros en goles y asistencias.

En comparación, Luis Suárez tiene un valor hoy en día de 28 millones de euros, un número que ha venido en crecimiento gracias a que actualmente es el máximo goleador de la liga de Portugal y es una de las estrellas del conjunto de Lisboa.

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En 42 encuentros que ha disputado esta temporada con la camiseta verdiblanca, el nacido en Santa Marta ha gritado 33 goles y ha dado 7 asistencias. Estas estadísticas lo mantienen en la pelea directa por la Bota de Oro.

El samario también se está robando la atención de otros equipos y ya se habla del interés que habría, especialmente desde Arabia Saudí. El diario A Bola de Portugal informó que el Sporting lo podría dejar ir, pero por una cifra mucho mayor a su precio.

Luis Díaz durante un entrenamiento de la Selección Colombia en Orlando. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“El número ’97′ del escudo del Alvalade entra en los planes de los ‘leones’ para la próxima temporada, pero no es inmune a la presión que, en el mundo árabe, siempre supone... ser millonario“, señaló el diario.

El delantero tiene una cláusula de rescisión de 80 millones de euros, por lo que el club que lo quiera va a tener que pagar una millonada para hacerse con sus servicios.