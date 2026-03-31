Luis Díaz tomó un papel protagónico en el más reciente amistoso de la Selección Colombia ante Francia rumbo al Mundial 2026.

Aunque en campo permanezca James Rodríguez con la cinta de capitán, estén referentes como Davinson Sánchez o algún otro ‘capo’, el guajiro ha empezado a saber que su momento en Bayern Múnich le obliga a ser voz de mando en la Tricolor.

Luis Díaz vs. Francia en el amistoso de marzo de la fecha Fifa. Foto: AP

Y es que no solo lo hace con palabras o gritos; su juego también demuestra que está comprometido con que las cosas salgan bien en el seleccionado nacional.

Ante los galos fue el más insistente por buscar arco contrario, ser generador, pero también finalizador de acciones de peligro a favor.

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Por su parte, que Francia le pasase por encima a la Selección Colombia no fue de su gusto, lo que lo hizo verse bastante rabioso en el banco de suplentes cuando fue retirado, así como en pleno campo.

Quien dio a conocer dichos momentos de tensión de Díaz fue la plataforma Ditu, de Caracol Televisión, que le hizo un seguimiento con una cámara tanto dentro como fuera del campo de juego.

Botella al piso y protesta fuerte

Haber tenido que aceptar su salida del terreno le llevó consigo minutos complicados al nacido en La Guajira. Allí se le vio molesto, al punto que su ira la soltó contra una botella plástica que mandó al piso.

Después de eso, con cara de pocos amigos y mano en su rostro, vio por varios minutos el juego que transcurría a esa altura con victoria por 0-3 a favor de Francia.

¡Furioso! 😡 Así se vio Luis Díaz ante Francia 🇨🇴🇫🇷

La cámara exclusiva del Gol Caracol siguió de cerca al guajiro, que sufrió durante los 90 minutos ante una selección dominante.#TribunaCaliente #Ditu #Futbol #SeleccionColombia #Francia pic.twitter.com/Cb5hkXjmcX — ditu (@Ditu_Tv) March 31, 2026

Díaz Marulanda no estuvo fastidiado solo cuando salió del césped; a lo largo de sus 62 minutos en cancha, se vio exigir a sus compañeros, protestar al juez y conversar con James Rodríguez para encontrarse de mejor forma.

En el video inédito del guajiro, del que no se tenía conocimiento hasta el lunes y que evidenció su malestar, por sus gestos, se ve cómo hace un regaño colectivo a sus compañeros. Allí lo que parecía intentar Lucho era llamar la atención para que todos reaccionaran de cara al segundo tiempo.

Luis Díaz no ocultó su frustración ante Francia 😡🇨🇴

El guajiro evidenció su molestia en varios momentos del partido ante la superioridad francesa. #TribunaCaliente #Ditu #Futbol #SeleccionColombia #LuisDiaz pic.twitter.com/rSxV0q5dSR — ditu (@Ditu_Tv) March 31, 2026

A dicho rondo también acudieron James Rodríguez y Jefferson Lerma; el segundo emitió algunas palabras, como uno de los referentes del plantel que es.

De vuelta a Múnich, con dolor de patria

Rápidamente, Díaz tendrá que pasar la página de lo que fue una fecha FIFA en la que la Tricolor se vio muy alejada del nivel para afrontar la Copa del Mundo.

Este sábado 4 de abril, Díaz podría reaparecer con Friburgo en Bundesliga, donde cada vez está más cerca de la conquista del título de manera anticipada. Dicho juego será a las 8:30 a.m.

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Una vez pasen ese reto en el plano local, se vendrá para los germanos el momento cumbre de la temporada. Hasta ahora no han jugado llave más importante como la que tendrán en Champions League frente al Real Madrid.

La ida de cuartos de final será el próximo 7 de abril, mientras que la vuelta, una semana después (15 de abril), con la fortuna de jugarse en el Allianz Arena.