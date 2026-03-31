Respuesta oficial del Bayern Múnich sobre juntar de nuevo a Mohamed Salah con Luis Díaz

Hace tiempo que se viene hablando de dicha posibilidad en Europa, no obstante, parece lejano que eso se pueda dar un nuevo junte entre Mohamed Salah y Luis Díaz.

Dichos dos delanteros, uno de Egipto y el otro de Colombia, ya se vieron acoplados en Liverpool, sin embargo, el guajiro decidió emprender un nuevo rumbo hacia el balompié alemán de la mano del Bayern Múnich.

Luis Díaz y Mohamed Salah en su paso por Liverpool. Foto: Visionhaus/Getty Images

Al término de la campaña que cursa el faraón hará oficial su salida de los reds. Luego de nueve años, el atacante egipcio busca tener más minutos, debido a que con Arne Slot como entrenador ha perdido protagonismo.

Con motivo de ese anuncio que hizo Salah hace algunas semanas, ha surgido el rumor de que el faraón podría terminar yendo hacia Múnich, donde montaría nuevamente la dupla con Lucho.

Al margen de dichas versiones de prensa salió Max Eberl, director deportivo de Bayern Múnich, quien dio una respuesta oficial ante la posibilidad puntual de sumar a ‘Mo’.

“Me muero”: Néstor Lorenzo lanzó campanazo por Luis Díaz a pocos meses del Mundial 2026

A los micrófonos de winwin.com, Eberl salió a desmentir cualquier negocio que pueda estar en marcha: “No, Mohamed Salah no ha recibido ninguna oferta del Bayern de Múnich”.

Esto da a entender que el futuro del goleador podría estar en Europa, más no cerca de Luis Díaz donde ya ha otros que son más jóvenes e inamovibles de la delantera bávara.

Entre los nombres que están tomando protagonismo absoluto están el de Michael Olise, Francia y Lennart Karl, joya de Alemania.

Egipto da su postura del futuro de Salah

Ibrahim Hassam, director deportivo de la selección de Egipto se involucró en el futuro de Mohamed, al decir que esperaría que siga en el Viejo Continente a sus 33 años de edad.

“Personalmente, preferiría que se quedara en Europa. He oído ofertas del PSG, Bayern Múnich y de clubes italianos”, sentenció Hassam aON Sport.

La furia de Luis Díaz contra James y compañía en Colombia vs. Francia: video inédito no se vio en TV

De momento, el panorama de Salah sobre su futuro no es claro. Liverpool no ha sido el único club europeo que ha tenido a Salah, pero sí el que mayor provecho le ha sacado en cuanto a goles y repercusión en la delantera.

Sus pasos por Basel de Suiza, Chelsea de Inglaterra, Fiorentina y Roma de Italia no fueron los más sonoros. Sin embargo, desde su arribo a los rojos en 2017/2018 ha dejado una huella en la historia de los de Anfield Road.

Hasta la fecha Salah pudo marcar un total de 225 goles en 435 partidos jugados, lo cual podría aumentar de aquí al final del curso que está desarrollándose.

Mohamed Salah dice adiós al Liverpool tras nueve temporadas Foto: UEFA via Getty Images

En cuanto a títulos, Salah ha podido conquistar dos Premier League, una Champions League, el Mundial de Clubes de la Fifa, una Supercopa de Europa, FA Cup, doblete de Copas de la Liga y una Community Shield.

Por medio de un video en el que a su espalda tenía todo lo logrado en los ingleses, le dijo a la afición que lo considera ídolo: “Infortunadamente, el día llegó”.

“Yo estaré en Liverpool hasta el fin de esta temporada”, reafirmó.

Para Salah, el Liverpool marcó su vida, pues “nunca imaginé lo profundamente arraigado que está este club, a la ciudad, a la gente”.

“Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, es historia”, añadió.