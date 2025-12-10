¿Salah y Luis Díaz juntos? Bayern Múnich se pronunció y dio respuesta oficial al fichaje

Luis Díaz ha sido una pieza fundamental para los resultados del Bayern Múnich en la presente temporada. El colombiano valió cada uno de los 70 millones de euros que pagaron para sacarlo del Liverpool.

Paradójicamente, los reds pensaban que la venta de Lucho era un negocio positivo para sus finanzas sin afectar el rendimiento deportivo, pero la realidad es completamente diferente.

Arne Slot no ha podido reemplazar al colombiano y otros jugadores del tridente ofensivo se han visto perjudicados por su ausencia, como es el caso de Mohamed Salah.

El egipcio dejó de ser indispensable en Liverpool, al punto que estaría considerando su salida en el mercado de invierno.

Varios clubes de Europa y Arabia Saudita están pendientes de Salah, aunque tiene contrato vigente por dos temporadas más.

Mohamed Salah, delantero e ídolo del Liverpool | Foto: AFP

Bayern Múnich descarta a Salah

En la prensa europea se ha mencionado a Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich como posibles candidatos para ficharlo y esa versión llegó hasta oídos de la dirigencia del conjunto bávaro.

Max Eberl, director deportivo del FC Bayern, fue contundente sobre la posibilidad de enviar una oferta por los servicios de Mohamed Salah.

“Tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tiene ningún sentido”, señaló en declaraciones para DAZN.

Salah es una pieza atractiva para cualquier club europeo, sin embargo, el alto costo de su salario y lo que pediría Liverpool para dejarlo salir le complican el deseo de irse.

Lo cierto es que la situación del camerino está tensa por la relación del atacante egipcio y su técnico Arne Slot, que ha decidido sacarlo del llavero en los últimos partidos.

Max Eberl asked if Bayern would be interested in bringing in Mohamed Salah: "We have an outstanding talent in Lennart Karl. Putting someone ahead of him now makes absolutely no sense" [@DAZN_DE] pic.twitter.com/ylbgkgmLAG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 9, 2025

¿Qué pasó entre Salah y Arne Slot?

Todo se remonta al pasado fin de semana, cuando Salah habló ante los medios de comunicación y confesó que se siente molesto por estar condenado al banquillo.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró el extremo de 33 años.

Salah fue fundamental para reconquistar la Premier League y firmó su renovación por dos temporadas, algo de lo que ahora podría arrepentirse.

“Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”, apuntó Salah.

Dichas palabras no le cayeron en gracia a Slot, que decidió sacarlo de la convocatoria para el partido contra Inter de Milán (1-0) por la fecha 6 de la Champions League.