¿Salah y Luis Díaz juntos? Bayern Múnich se pronunció y dio respuesta oficial al fichaje

Max Eberl, director deportivo del club alemán, fue certero sobre su presunto interés en quitarle otra figura al Liverpool.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 2:26 p. m.
Mohamed Salah buscaría equipo en enero y el Bayern Múnich reveló si están interesados.
Mohamed Salah buscaría equipo en enero y el Bayern Múnich reveló si están interesados. | Foto: Liverpool FC y Getty Images

Luis Díaz ha sido una pieza fundamental para los resultados del Bayern Múnich en la presente temporada. El colombiano valió cada uno de los 70 millones de euros que pagaron para sacarlo del Liverpool.

Paradójicamente, los reds pensaban que la venta de Lucho era un negocio positivo para sus finanzas sin afectar el rendimiento deportivo, pero la realidad es completamente diferente.

Arne Slot no ha podido reemplazar al colombiano y otros jugadores del tridente ofensivo se han visto perjudicados por su ausencia, como es el caso de Mohamed Salah.

El egipcio dejó de ser indispensable en Liverpool, al punto que estaría considerando su salida en el mercado de invierno.

Varios clubes de Europa y Arabia Saudita están pendientes de Salah, aunque tiene contrato vigente por dos temporadas más.

(FILES) Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah warms up ahead of the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. Salah was omitted from the squad that travelled to Milan for a Champions League clash with Inter on December 9 and has hinted that he may not play for Liverpool again. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. / TO GO WITH AFP STORY "FBL-ENG-Egypt-Liverpool-Salah"
Mohamed Salah, delantero e ídolo del Liverpool | Foto: AFP

Bayern Múnich descarta a Salah

En la prensa europea se ha mencionado a Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich como posibles candidatos para ficharlo y esa versión llegó hasta oídos de la dirigencia del conjunto bávaro.

Max Eberl, director deportivo del FC Bayern, fue contundente sobre la posibilidad de enviar una oferta por los servicios de Mohamed Salah.

Contexto: Prensa inglesa mete a Luis Díaz en el escándalo de Salah y Arne Slot; se destapó la queja

“Tenemos un talento excepcional en Lennart Karl. Poner a alguien por delante de él ahora no tiene ningún sentido”, señaló en declaraciones para DAZN.

Salah es una pieza atractiva para cualquier club europeo, sin embargo, el alto costo de su salario y lo que pediría Liverpool para dejarlo salir le complican el deseo de irse.

Lo cierto es que la situación del camerino está tensa por la relación del atacante egipcio y su técnico Arne Slot, que ha decidido sacarlo del llavero en los últimos partidos.

¿Qué pasó entre Salah y Arne Slot?

Todo se remonta al pasado fin de semana, cuando Salah habló ante los medios de comunicación y confesó que se siente molesto por estar condenado al banquillo.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró el extremo de 33 años.

Salah fue fundamental para reconquistar la Premier League y firmó su renovación por dos temporadas, algo de lo que ahora podría arrepentirse.

“Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”, apuntó Salah.

Dichas palabras no le cayeron en gracia a Slot, que decidió sacarlo de la convocatoria para el partido contra Inter de Milán (1-0) por la fecha 6 de la Champions League.

“No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios”, dijo el estratega neerlandés.

