Mohamed Salah se harta y pone en duda su continuidad en Liverpool: le cantó la tabla a Arne Slot

De ganar la Premier League a vivir días bastante complicados, ese es el panorama de Liverpool en este 2025. Se acerca el mercado de invierno, con miras al 2026, y el quipo no consigue los resultados esperados. ¿El señalado? El técnico Arne Slot que, además, parece haber borrado a Mohamed Salah.

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, Liverpool empató 3-3 con Leeds por la fecha 15 de la Premier League. Se estanca en el octavo puesto de la competencia con apenas 23 unidades y queda a 10 del líder Arsenal, y a uno del octavo, Everton.

Ya son dos empates consecutivos de Liverpool y hay una duda generalizada: ¿Qué pasa con Mohamed Salah? El ídolo red no suma minutos, no juega con el técnico Slot y pronto se marcha a disputar la Copa de África con Egipto.

Hasta hace poco, la relación de Salah con Slot era buena ante el público. Sin embargo, las medidas del estratega parecen alejar a su estrella. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Salah pone en duda su continuidad en Liverpool por la situación

Tan pronto como acabó el juego de Liverpool contra Leeds, donde Mohamed Salah no vio minutos, habló con la prensa y mencionó lo que siente por no jugar. Tiró dardos, habló directamente sobre Slot y dejó claro que el próximo partido podría ser su último con los reds.

“Sinceramente, no lo puedo aceptar. No sé por qué siempre me pasa a mí. ‘Sacrificamos a Mo’, porque él es el problema. No creo que yo sea el problema”, lanzó Salah, en declaraciones recogidas por As.

“Estar en el banquillo 90 minutos. Creo que es la tercera vez que me dejan en el banquillo. Es la primera vez en mi carrera (...) He hecho mucho por este club, todo el mundo lo ha podido ver a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está traicionando. Así es como me siento”, añadió.

Luego mencionó varios temas. Por ejemplo, admitió que desde Liverpool le prometieron cosas en el último verano, que no han cumplido. Incluso, soltó que su relación con Slot era buena, pero que eso cambió.

Arne Slot, preocupado, en el partido de Liverpool contra Leeds. | Foto: Getty Images

Y en ese momento llegó la declaración que le da la vuelta al mundo y preocupa en Liverpool. A los reds les quedan tres juegos antes del arranque de la Copa de África: ante Inter (Champions), Brighton y Tottenham (Premier League) ¿Alguno será el último juego de Salah?