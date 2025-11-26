Se estremeció Anfield, este martes 26 de noviembre, luego de ver caer como local a Liverpool contra PSV. Fue una goleada 4-1, válida por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

La irregularidad de Liverpool se mantiene y no se ve una mejora pronta. En esas, la continuidad de Arne Slot sigue siendo un completo misterio, pues a pesar de haber ganado la última Premier Legaue, la actualidad de los reds no es la mejor.

Liverpool salió goleado de casa por PSV (4-1). | Foto: Getty Images

Arne Slot habló sobre el futuro: “No estoy preocupado”

La goleada de este martes fue suficiente para que en rueda de prensa, luego del partido entre Liverpool y PSV, le preguntaran a Slot si estaba preocupado por su posición.

Sincero, el estratega soltó: “No estoy preocupado; lo que quiero decir es que mi enfoque está en otras cosas más allá de preocuparme por mi propia posición. Intento analizar y ayudar a los jugadores tanto como puedo, y es obvio que no lo hago como la temporada pasada, porque cuando hablamos de errores individuales, creo que también son fruto del esfuerzo colectivo".

Y añadió: “Insisto, necesito mejorar, y eso es lo que intento hacer cada día: mejorar al equipo, y ahí es donde está mi principal objetivo, para ser sincero”.

También le indagaron al técnico, nacido en Países Bajos, si recibe constante comunicación por parte de quienes están arriba de él en el club. En un mismo tono de tranquilidad respondió que sí, pero amplió detalles.

“Sí, pero no en el sentido de que me digan a cada minuto: ‘Te apoyamos, te apoyamos, te apoyamos’, sino que hablamos mucho si ganamos, como la temporada pasada, y si perdemos. Entonces me ayudan a mí y al equipo, así que sí tenemos esas conversaciones, pero no me llaman a cada minuto del día para decirme que aún confían en mí, recogió la web oficial de Liverpool sobre las declaraciones de Slot.

Arne Slot dirigiendo a Liverpool contra PSV. | Foto: Getty Images

Reacción en vivo de Slot tras la goleada de Liverpool, ante PSV, le da la vuelta al mundo

Tan pronto como el árbitro paró la goleada sufrida por Liverpool, en Anfield, Slot caminó por el terreno de juego con una mirada seria y saludando a los jugadores. No se le notó para nada contento y, al contrario, dio de qué hablar porque el video se hizo rápidamente viral.

¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DE ARNE SLOT? Liverpool cayó goledo 1-4 en Anfield ante PSV.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/majMHE8Xxi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2025