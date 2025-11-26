Suscribirse

Arne Slot habla de su futuro tras la goleada de PSV al Liverpool: reacción en vivo le da la vuelta al mundo

En rueda de prensa el entrenador habló de su futuro, pero la reacción que tuvo apenas acabó el juego le da la vuelta al mundo.

Redacción Deportes
27 de noviembre de 2025, 1:24 a. m.
Arne Slot vive días complicados al mando de Liverpool.
Arne Slot vive días complicados al mando de Liverpool.

Se estremeció Anfield, este martes 26 de noviembre, luego de ver caer como local a Liverpool contra PSV. Fue una goleada 4-1, válida por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

La irregularidad de Liverpool se mantiene y no se ve una mejora pronta. En esas, la continuidad de Arne Slot sigue siendo un completo misterio, pues a pesar de haber ganado la última Premier Legaue, la actualidad de los reds no es la mejor.

Liverpool salió goleado de casa por PSV (4-1).
Liverpool salió goleado de casa por PSV (4-1).

Arne Slot habló sobre el futuro: “No estoy preocupado”

La goleada de este martes fue suficiente para que en rueda de prensa, luego del partido entre Liverpool y PSV, le preguntaran a Slot si estaba preocupado por su posición.

Sincero, el estratega soltó: “No estoy preocupado; lo que quiero decir es que mi enfoque está en otras cosas más allá de preocuparme por mi propia posición. Intento analizar y ayudar a los jugadores tanto como puedo, y es obvio que no lo hago como la temporada pasada, porque cuando hablamos de errores individuales, creo que también son fruto del esfuerzo colectivo".

Y añadió: “Insisto, necesito mejorar, y eso es lo que intento hacer cada día: mejorar al equipo, y ahí es donde está mi principal objetivo, para ser sincero”.

También le indagaron al técnico, nacido en Países Bajos, si recibe constante comunicación por parte de quienes están arriba de él en el club. En un mismo tono de tranquilidad respondió que sí, pero amplió detalles.

“Sí, pero no en el sentido de que me digan a cada minuto: ‘Te apoyamos, te apoyamos, te apoyamos’, sino que hablamos mucho si ganamos, como la temporada pasada, y si perdemos. Entonces me ayudan a mí y al equipo, así que sí tenemos esas conversaciones, pero no me llaman a cada minuto del día para decirme que aún confían en mí, recogió la web oficial de Liverpool sobre las declaraciones de Slot.

Arne Slot dirigiendo a Liverpool contra PSV.
Arne Slot dirigiendo a Liverpool contra PSV.
Contexto: Liverpool admite su error con Luis Díaz y toma tajante decisión en medio de la crisis

Reacción en vivo de Slot tras la goleada de Liverpool, ante PSV, le da la vuelta al mundo

Tan pronto como el árbitro paró la goleada sufrida por Liverpool, en Anfield, Slot caminó por el terreno de juego con una mirada seria y saludando a los jugadores. No se le notó para nada contento y, al contrario, dio de qué hablar porque el video se hizo rápidamente viral.

Liverpool queda en el puesto 13 de la tabla de fase de liga en Champions, y en Premier asoma 12 con 18 unidades. Se espera que el equipo levante de cara al ecuador de la temporada.

