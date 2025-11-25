Liverpool admite su error con Luis Díaz y toma tajante decisión en medio de la crisis

Liverpool extraña a Luis Díaz y saldrá al mercado por un nuevo fichaje que logre reemplazar lo que solía ofrecerles el extremo colombiano por la banda izquierda.

La derrota contra Nottingham Forest (0-3) aceleró las conversaciones para el fichaje de Antoine Semenyo, atacante ghanés al servicio del Bournemouth.

Mohamed Salah reacciona a la derrota contra Nottingham Forest | Foto: AP

Van por Antoine Semenyo

Tras la venta de Lucho al Bayern Múnich, el cuerpo técnico de Arne Slot decidió jugársela con futbolistas de otro corte.

Sin embargo, ha quedado demostrado que necesitan un extremo desequilibrante y por eso han entablado negociaciones para sumar otro refuerzo en el mercado de invierno.

Así lo confirmó el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports, quien contó los detalles del negocio que se adelanta en medio de la crisis de resultados que atraviesan los reds.

“Entiendo que el Liverpool está trabajando seriamente en Antoine Semenyo para la ventana de invierno, y ya se han llevado a cabo conversaciones concretas”, indicó en sus redes sociales.

La delicada situación los obliga a hacer una inversión millonaria que no estaba en los planes. “Liverpool es plenamente consciente de su cláusula de liberación por alrededor de 70 millones de euros”, agregó Plettenberg.

Lo cierto es que Bournemouth no se desprenderá tan fácil del ghanés y podría incluso subir el precio al ver la urgencia en la que se encuentra el equipo de Anfield.

“El Liverpool lo quiere, pero hay una fuerte competencia, con otros grandes equipos ingleses interesados. El Bayern no está actualmente en la contienda. El extremo versátil de 25 años tiene contrato con el Bournemouth hasta 2030″, agregó dicha versión.

🚨🔴 Understand Liverpool are seriously working on Antoine #Semenyo for the winter window, and concrete talks have already taken place. #LFC are fully aware of his release clause of around €70 million.



Liverpool want him, but there is heavy competition, with other top English… pic.twitter.com/jI5KEBbMsd — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 24, 2025

Espaldarazo para Arne Slot

Liverpool está decidido a comprar un extremo izquierdo en enero, invirtiendo gran parte de los 75 millones de euros que recibió por la venta de Luis Díaz.

Al final, la decisión de Arne Slot y la junta directiva terminó siendo contraproducente para los objetivos deportivos al tiempo que golpeó las finanzas.

Aun cuando atraviesan una profunda crisis, en Liverpool hay plena confianza sobre el proyecto. No habrá medidas sobre el futuro del banquillo, a menos que la situación siga en caída libre.

Varios medios ingleses informaron que Slot recibió el espaldarazo de confianza por parte de los dueños y tiene tiempo para reencausar las cosas.

Este miércoles jugarán contra PSV Eindhoven en la Champions League, partido que debería marcar el inicio de la recuperación ante su gente. Dicho compromiso está programado para iniciar a las 3 de la tarde (hora de Colombia).