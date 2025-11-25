Suscribirse

Deportes

Liverpool admite su error con Luis Díaz y toma tajante decisión en medio de la crisis

Los ‘reds’ acumulan seis derrotas en la presente edición de la Premier League y se encuentran en la casilla número 12 de la tabla de posiciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 12:38 p. m.
Arne Slot no ha logrado encontrar un reemplazo a la altura de Luis Díaz.
Arne Slot no ha logrado encontrar un reemplazo a la altura de Luis Díaz. | Foto: Getty Images

Liverpool extraña a Luis Díaz y saldrá al mercado por un nuevo fichaje que logre reemplazar lo que solía ofrecerles el extremo colombiano por la banda izquierda.

La derrota contra Nottingham Forest (0-3) aceleró las conversaciones para el fichaje de Antoine Semenyo, atacante ghanés al servicio del Bournemouth.

Liverpool's Mohamed Salah, right, and Ryan Gravenberch react after Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White scored his side's third goal during the English Premier League soccer match between Liverpool and Nottingham Forest in Liverpool, England, Saturday, Nov. 22, 2025. (AP Photo/Ian Hodgson)
Mohamed Salah reacciona a la derrota contra Nottingham Forest | Foto: AP

Van por Antoine Semenyo

Tras la venta de Lucho al Bayern Múnich, el cuerpo técnico de Arne Slot decidió jugársela con futbolistas de otro corte.

Sin embargo, ha quedado demostrado que necesitan un extremo desequilibrante y por eso han entablado negociaciones para sumar otro refuerzo en el mercado de invierno.

Así lo confirmó el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports, quien contó los detalles del negocio que se adelanta en medio de la crisis de resultados que atraviesan los reds.

“Entiendo que el Liverpool está trabajando seriamente en Antoine Semenyo para la ventana de invierno, y ya se han llevado a cabo conversaciones concretas”, indicó en sus redes sociales.

Contexto: Se confirmó la decisión de Liverpool sobre Arne Slot: esto dicen en la prensa inglesa

La delicada situación los obliga a hacer una inversión millonaria que no estaba en los planes. “Liverpool es plenamente consciente de su cláusula de liberación por alrededor de 70 millones de euros”, agregó Plettenberg.

Lo cierto es que Bournemouth no se desprenderá tan fácil del ghanés y podría incluso subir el precio al ver la urgencia en la que se encuentra el equipo de Anfield.

“El Liverpool lo quiere, pero hay una fuerte competencia, con otros grandes equipos ingleses interesados. El Bayern no está actualmente en la contienda. El extremo versátil de 25 años tiene contrato con el Bournemouth hasta 2030″, agregó dicha versión.

Espaldarazo para Arne Slot

Liverpool está decidido a comprar un extremo izquierdo en enero, invirtiendo gran parte de los 75 millones de euros que recibió por la venta de Luis Díaz.

Al final, la decisión de Arne Slot y la junta directiva terminó siendo contraproducente para los objetivos deportivos al tiempo que golpeó las finanzas.

Aun cuando atraviesan una profunda crisis, en Liverpool hay plena confianza sobre el proyecto. No habrá medidas sobre el futuro del banquillo, a menos que la situación siga en caída libre.

Varios medios ingleses informaron que Slot recibió el espaldarazo de confianza por parte de los dueños y tiene tiempo para reencausar las cosas.

Contexto: Bayern Múnich le respondió a la UEFA: comunicado oficial tras la sanción a Luis Díaz

Este miércoles jugarán contra PSV Eindhoven en la Champions League, partido que debería marcar el inicio de la recuperación ante su gente. Dicho compromiso está programado para iniciar a las 3 de la tarde (hora de Colombia).

“Claro que hay una salida, sobre todo con la calidad de nuestros jugadores. Creo que, independientemente de si ganas o pierdes, si haces una alineación y haces cambios, al mirar atrás siempre piensas: ‘¿Dónde podemos mejorar? ¿Dónde podemos ajustar?’. Pero eso es mucho más que dudar de ti mismo”, dijo Slot en rueda de prensa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro llegó a la Corte Suprema a una conciliación con Miguel Polo Polo: esta es la razón

2. Países emiten dura advertencia: no viajar a Venezuela en medio de tensiones entre EE.UU. y Maduro

3. Denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres en Cali alcanzan su mayor nivel en seis años

4. Lo que se sabe de la trayectoria que hicieron aviones de combate F-18 y B-52 de Estados Unidos, que sobrevolaron cerca de Caracas

5. El Pibe Valderrama le hizo anuncio público a jugador del Junior: “te voy a buscar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazArne SlotliverpoolPremier League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.