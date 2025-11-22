Suscribirse

Bayern Múnich le respondió a la UEFA: comunicado oficial tras la sanción a Luis Díaz

Jan-Christian Dreesen, director general del FC Bayern, dio su opinión al respecto y confirmó que presentarán un recurso de apelación.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

22 de noviembre de 2025, 9:51 p. m.
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 22: Luis Diaz of FC Bayern München reacts during the Bundesliga match between FC Bayern München and SC Freiburg at Allianz Arena on November 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)
Bayern Múnich salió en defensa de Luis Díaz y pedirá reducción del castigo. | Foto: Getty Images

Bayern Múnich no está de acuerdo con la UEFA y presentará un recurso de apelación por la sanción impuesta contra el colombiano Luis Díaz en la Champions League.

Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern, confirmó la postura del club y lo que harán para tratar de reducir el castigo que le cayó a Lucho.

“Hemos solicitado a la UEFA que nos proporcione una justificación por escrito de su decisión para poder apelar. Veremos si podemos reducir la duración de la suspensión”, apuntó Dreesen en declaraciones para Sky Sports Alemania.

Contexto: Bayern Múnich de Luis Díaz sigue imparable en la Bundesliga: goleó 6-2 a Friburgo

La sorpresa fue total al interior del Bayern Múnich, pues esperaban que Luis Díaz pudiera volver para el partido contra Sporting de Lisboa, programado para el 9 de diciembre.

“Tras recibir la carta inicial de la UEFA, pensamos que solo sería una sanción de un partido. Por lo tanto, la suspensión de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás; estábamos completamente desprevenidos”, añadió el director general.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (R) tackles Paris Saint-Germain's Moroccan defender #02 Achraf Hakimi during the UEFA Champions League, league phase day 4, football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Bayern Munich at the Parc des Princes in Paris, on November 4, 2025. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
La entrada de Luis Díaz contra Achraf Hakimi en el partido de PSG vs. Bayern Múnich. | Foto: AFP

En defensa de Luis Díaz

Luis Díaz fue castigado con tres partidos de sanción por la expulsión sufrida durante el partido de Bayern Múnich contra París Saint-Germain (1-2) en el Parque de los Príncipes. Aquel día, el guajiro marcó dos goles y luego vio la tarjeta roja por una fuerte entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi.

Aunque la dirigencia del conjunto bávaro admite que fue una entrada de expulsión, consideran que la sanción fue demasiado severa.

“Obviamente, fue una falta grave, pero no fue un acto de violencia ni estuvo dirigida contra el árbitro, y no hubo más infracciones después de la falta”, dijo Dreesen.

Contexto: Luis Díaz volverá hasta enero: los partidos que se pierde con Bayern Múnich por dolorosa notificación de la UEFA

El director general agregó que “en el pasado, solo este tipo de infracciones han resultado en una suspensión de tres partidos. Creemos que no debería haber una suspensión de tres partidos, pero siendo realistas, debemos decir que este tipo de apelación solo prospera en casos muy excepcionales”.

A menos que suceda algo extraordinario, Luis Díaz se perderá los próximos tres partidos del Bayern Múnich en Champions League y regresará para disputar la última fecha de la fase liga contra el PSV Eindhoven en el mes de enero de 2026.

Max Eberl también se pronunció

Este castigo le cambia los planes al cuerpo técnico de Vincent Kompany, que ahora buscará reemplazo para su habitual titular en el extremo izquierdo.

En el Bayern son pesimistas sobre el resultado de esta apelación que presentarán en los próximos días.

“No soy tan ingenuo como para decir que solo será un partido. Si logramos reducir la suspensión a dos, sería fantástico. En mi opinión, tres partidos es muy duro”, declaró Max Eberl, director deportivo del conjunto alemán.

La única certeza es que Luis Díaz no viajará a Londres para enfrentar al Arsenal, partido programado para el próximo miércoles en el Emirates Stadium. Dicho compromiso será un duelo directo por la cima de la tabla de posiciones.

