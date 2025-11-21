Luis Díaz volverá hasta enero: los partidos que se pierde con Bayern Múnich por dolorosa notificación de la UEFA

De tocar el cielo con la Selección Colombia, a sufrir con el Bayern Múnich. Luis Díaz vuelve a su realidad en Alemania y lamenta una complicada sanción que la UEFA le colocó por una jugada sin intención que lesionó a la estrella de Marruecos, Achraf Hakimi. No hubo compasión y la entidad que regula el fútbol en Europa lo dejará sin actividad y hasta finales de enero el guajiro volverá a la acción.

Por la cuarta fecha de la Champions League, Luis Díaz vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo cuando había marcado doblete y era la figura del partido contra el PSG. Hubo una fuerte entrada tras plancha a Achraf Hakimi y el juez central, con la ayuda del VAR, mostró la tarjeta roja directa. El defensor marroquí salió lesionado de esa jugada y sin poder caminar.

Luego de las fechas FIFA amistosos y Eliminatorias, la UEFA se pronunció y oficializó la dura sanción a Luis Díaz por esa entrada que mandó a Hakimi a reposo y recuperación por varias semanas por esguince de tobillo. Serán los próximos tres partidos de la Champions League en los que Lucho no estará con Bayern Múnich.

Instante en el que Luis Díaz trata de sacarle el balón a Hakimi y, por una jugada donde no se detalla mala intención, termina lesionándolo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Complicada noticia para el Bayern, que tenía en los planes que Luis Díaz no se fuera de baja más de una fecha y se contaba con que no iba a estar contra el Arsenal como mínimo. Ahora, el técnico Vincent Kompany analiza la variante por Lucho, mientras el guajiro seguramente entrará en seguidilla de compromisos en Bundesliga.

Los partidos que Luis Díaz se perderá en la Champions League

El primero de ellos es el partidazo de la quinta fecha entre Bayern Múnich vs. Arsenal el 26 de noviembre (3:00 pm hora colombiana), que están empatados en el liderato con 12 puntos y cuatro victorias consecutivas. El que gane en el Emirates Stadium, quedará en solitario en el primer lugar. El gigante alemán no descarta dar el golpe en Londres.

Luego, Bayern Múnich jugará el 9 de diciembre (12:45 pm) en el Allianz Arena contra el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, por la sexta fecha de la fase liga y el 21 de enero de 2026 hará otra vez de local con el Union SG de Bélgica. Esto quiere decir que Luis Díaz volverá a las canchas antes de cerrar el primer mes del año entrante.