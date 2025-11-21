Suscribirse

Luis Díaz: primera decisión de Bayern Múnich tras saberse la dura sanción que le puso la UEFA

En Alemania reportan que el club bávaro ha solicitado a la entidad explicaciones sobre el castigo a su figura.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

21 de noviembre de 2025, 8:25 p. m.
Luis Díaz el día que fue expulsado en Champions League ante PSG
Luis Díaz el día que fue expulsado en Champions League ante PSG.

No son buenas las noticias para Luis Díaz, quien conoció este viernes, 21 de noviembre, la sanción impuesta por la UEFA luego de la roja de semanas atrás ante PSG, en el Parque de los Príncipes.

El castigo que le impuso dicha entidad fue de tres partidos sin tener acción en Champions League, lo que le hará perderse los juegos ante Arsenal (26 de noviembre), Sporting Lisboa (9 de diciembre) y Unión St. Gilloise (21 de enero).

El árbitro italiano Maurizio Mariani (C) muestra la tarjeta roja al delantero colombiano del Bayern de Múnich, Luis Díaz (I), número 14, durante el partido de la jornada 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el FC Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes de París, el 4 de noviembre de 2025. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
Momento justo en el que le imponen tarjeta roja a Luis Díaz en Champions League.

En principio, en Bayern Múnich creían que la ausencia del guajiro sería solo por un partido. Vincent Kompany había comentado de este justamente en la previa del juego de Bundesliga de este sábado.

“Según tengo entendido, está suspendido un partido. No sé cuándo se comunicará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta”, había dicho el belga.

Y la decepción entonces llegó, debido a que no fue una sola jornada, sino tres. Esta mano dura de UEFA mostrada contra el colombiano generaría una decisión en la interna del club que ya fue reportada.

Contexto: La novedad confirmada de Luis Díaz que dio Bayern Múnich tras estar con Selección Colombia

El medio Bild, de Alemania, ha confirmado en uno de sus más recientes artículos que: “¡El Bayern de Múnich apelará la decisión de la UEFA contra Díaz!“.

Los más altos mandos del conjunto rojo parecen no estar nada felices con dicha sanción: “¡Los dirigentes del FC Bayern no están nada contentos con esta decisión!“.

Dando contexto a la situación, el citado medio ha remarcado sobre la jugada que hoy haría pagar a Lucho un castigo tan extenso como el mencionado.

El medio alemán, Bild, anuncia la decisión de Bayern Múnich por la sanción de UEFA a Luis Díaz
El medio alemán, Bild, anuncia la decisión de Bayern Múnich por la sanción de UEFA a Luis Díaz.

“La UEFA ha suspendido por tres partidos al delantero estrella del Bayern de Múnich, Luis Díaz (28), tras su expulsión el 4 de noviembre en la victoria por 2-1 contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones”, recuerdan.

“¡Un veredicto impactante para los campeones alemanes de récords!“, agregan sobre las implicaciones que esto tendrá.

Contexto: Gigante de Europa dejaría a Luis Díaz sin Harry Kane: confirman la cifra multimillonaria

Será tal la lucha que dará Bayern por tener de nuevo a Díaz Marulanda, que pedirán las razones precisas para sacar de circulación al colombiano hasta principios de 2026.

“Según información de BILD, el club ha solicitado la justificación oficial del veredicto para emprender acciones legales al respecto”, sentencian desde suelo germano.

Bayern, convencido de lo contrario

Christoph Freund, director deportivo, tenía entendido lo mismo que Vincent Kompany. En la reciente rueda de prensa manifestó: “Mi información también es: un partido. Pero eso se comunicará más adelante”.

Ahora que ya es de público conocimiento que el cafetero fue apartado por tres juegos en Champions League, se espera lo que puedan hacer los dirigentes para reducir dicha sanción.

Luis Díaz fue expulsado en el partido contra PSG, el pasado 4 de noviembre.
Vincent Kompany no esperaba una castigo tan largo para Luis Díaz por lo sucedido en Champions League.

Por el momento, y tras estar al servicio de Selección Colombia en los últimos dos amistosos de 2025, el atacante nacional volverá a tener continuidad en la liga local.

Ante Friburgo será el próximo juego de Bayern, a disputarse este sábado, 22 de noviembre, desde las 9:30 a.m. con transmisión para Colombia de Disney+.

Sobre la chance de ser titular, el estratega belga dejo casi confirmado que estará de entrada: "Para él, la gestión de la carga de trabajo es impensable mañana. Tiene que ayudarnos con su energía y jugar el mayor tiempo posible“, lanzó.

