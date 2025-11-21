Gigante de Europa dejaría a Luis Díaz sin Harry Kane: confirman la cifra multimillonaria

Bayern Múnich ha conformado un ataque de ensueño con Michael Olise, Harry Kane y el recién llegado Luis Díaz. El colombiano ha engranado a la perfección en el tridente del conjunto bávaro, multiplicando sus aportes de goles y asistencias.

Mucho de eso tiene que ver con el papel de Kane, eje fundamental del ataque y máximo goleador del equipo en la presente temporada.

El delantero inglés ha sido la clave para el funcionamiento del Bayern y, sumado a eso, en varias ocasiones ha lanzado elogios para el trabajo de Lucho.

Pero su idilio se terminaría más temprano de lo pensado. De acuerdo a Mundo Deportivo, el Barcelona está interesado en Harry Kane como posible reemplazo de Robert Lewandowski para la próxima temporada.

En el conjunto azulgrana consideran que “está a tiro por la cláusula de liberación para el próximo verano que tiene en su contrato hasta 2027, cifrada en unos 65 millones de euros, un precio de mercado más que ajustado en vista de la inflación actual".

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y compañero de Luis Díaz. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Reemplazo de Lewandowski

“Otra razón de peso es la gran capacidad goleadora de Kane. Sus cifras de esta temporada (23 goles en 17 partidos) y de toda su carrera (404 a nivel de club con 280 en 435 presencias en el Tottenham y 108 en el Bayern en 113 duelos más 78 en 112 entorchados con Inglaterra) hablan por sí solas”, añade el medio catalán.

Sacarlo del Bayern no será tarea fácil, pues el contrato estipula dos años más y, en ese sentido, es necesaria un acercamiento entre clubes.

Lo cierto es que Barcelona tiene como primer objetivo a Julián Álvarez, aunque podría ser mucho más caro de lo que tienen en la billetera. Es ahí donde aparece la opción de Harry Kane como alternativa con la misma experiencia y capacidad goleadora que Lewandowski.

El delantero polaco termina contrato con el Barça a mediados de 2026 y no parece haber avanzado en negociaciones para una renovación. A sus 38 años, parece improbable que Robert se quede en el club azulgrana por mucho tiempo en una plantilla plagada de jovenes como Pedri o Lamine Yamal.

Bayern se mueve

Ante las versiones que apuntan al interés del Barcelona, los dueños del Bayern Múnich plantean una negociación para renovarle el contrato a Kane y, de esa manera, evitar que cualquier equipo interesado intente calentarle el oido.

El inglés está enfocado en su presente y quiere pelear por el título de la Champions League antes de pensar en cualquier opción a futuro.