Suscribirse

Deportes

FC Barcelona regresa al Camp Nou: fecha y rival confirmados

Se acabó la espera: luego de dos años y seis meses, el F.C. Barcelona regresa a su estadio habitual, el Camp Nou.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
17 de noviembre de 2025, 7:00 p. m.
Barcelona vuelve a su casa, el Camp Nou.
Barcelona vuelve a su casa, el Camp Nou. | Foto: Getty Images

El FC Barcelona confirmó este lunes que volverá a jugar en su estadio, el Spotify Camp Nou, el próximo sábado 22 de noviembre para la disputa de su partido ante el Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026, y con un aforo de más de 45.000 espectadores.

“El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 13 de Liga, ante el Athletic Club, previsto para el sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas, se disputará finalmente en Spotify Camp Nou”, indicó el club catalán en un comunicado.

El último partido oficial en su estadio fue el 28 de mayo de 2023 ante el RCD Mallorca, con victoria por 3-0, con doblete de Ansu Fati y un gol de Gavi que puso el broche a más de 60 años de historia del estadio. Tras esa fecha, comenzaron las obras de remodelación del recinto que, tras varios amagos de fechas, por fin podrá vivir el retorno del primer equipo, que el pasado 7 de noviembre ya acogió un entrenamiento para 23.000 aficionados a modo de ensayo general.

Imagen del último partido que jugó el FC Barcelona en el Camp Nou antes de las remodelaciones (2023).
Imagen del último partido que jugó el FC Barcelona en el Camp Nou antes de las remodelaciones (2023). | Foto: Getty Images

El Barça señaló que esta decisión llega después de la obtención de la licencia de primera ocupación correspondiente a la Fase 1B, “que permite ampliar el aforo hasta los 45.401 espectadores”. “Esta autorización incluye toda la zona de Lateral, y se suma a la licencia ya concedida de la Fase 1A, que comprende a Tribuna y Gol Sur”, detalló.

“El club sigue trabajando en la Fase 1C para garantizar la reanudación de la actividad en el Gol Norte, reuniendo todas las condiciones operativas, de seguridad y de confort para los socios, socias y afición”, aclaró la entidad que preside Joan Laporta.

Contexto: Daniel Muñoz respondió al interés de Barcelona en él: lo dijo estando en Selección Colombia

Con la obtención de estas licencias y el aforo permitido de 45.401 personas, 129 posiciones estarán destinadas a las personas con movilidad reducida y habrá nuevos espacios de confort y adecuación para el público, al igual que un nuevo túnel para jugadores y vestuarios remodelados para ambos equipos.

Las mejoras también se extienden a los apartados de seguridad y evacuación, con más accesos, vías de evacuación, barandillas, nuevo sistema de rociadores y de extinción automática. También se pondrá en marcha los sistemas de acceso con pórticos y ticketing integrado.

Por otro lado, en relación con los partidos que el club tiene que jugar como local en la Fase Liga de la Champions, el FC Barcelona comunicó que “está trabajando conjuntamente con la UEFA” para poder disputar el duelo contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou, aunque todavía se está “a la espera de recibir la confirmación definitiva”.

El público del nuevo Camp Nou vibrará con la magia de Lamine Yamal en FC Barcelona.
El público del nuevo Camp Nou vibrará con la magia de Lamine Yamal en FC Barcelona. | Foto: Getty Images

“Con todas estas novedades y con la licencia de ocupación de la Fase 1A y 1B ya concedida, el FC Barcelona celebra poder volver a competir en su estadio y seguir avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou”, sentenció el club ‘culer’.

*Información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Piensa cambiar a Medicare Advantage? 5 claves que debe conocer antes de la inscripción abierta

2. Los activos chilenos se revalorizan tras favoritismo de Kast para la segunda vuelta presidencial, según Bloomberg

3. Defensoría advierte de otros menores de edad que habrían muerto por bombardeos en el Gobierno Petro

4. Hermano de alias Chiquito Malo habría sido asesinado en Antioquia

5. FC Barcelona regresa al Camp Nou: fecha y rival confirmados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FC BarcelonaLaLigaEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.