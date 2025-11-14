Daniel Muñoz respondió al interés de Barcelona en él: lo dijo estando en Selección Colombia

Si en las últimas semanas ha existido un tema coyuntural en el mercado de pases de los futbolistas colombianos, es el del posible interés del F.C. Barcelona en Daniel Muñoz.

El lateral derecho de la Selección Colombia, concentrado para la fecha Fifa de noviembre, no solo sonaría para Barcelona sino para otros clubes. Por ejemplo, Manchester City y PSG estarían tras él.

Respuesta de Daniel Muñoz al interés de Barcelona: se concentra en Crystal Palace

Estando en plena concentración con Selección Colombia, y previo al juego de la Tricolor ante Nueva Zelanda (sábado 14 de noviembre, 7:00 p.m.) a Daniel Muñoz le preguntaron por el presunto interés de F.C. Barcelona en ficharlo.

“Ahora me concentro en mi club, en poder hacer las cosas bien en el Crystal Palace. Si me preguntas, no tengo información neta que uno de estos clubes me pretenda. El foco está en Crystal Palace, ya veremos cuando se acerque más el mercado de invierno, ahorita concentración total para estos dos partidos con la Selección”, dijo en rueda de prensa Muñoz, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Eso sí, fue claro: “Creo que se habla mucho de un club o el otro, si me preguntas a mí, para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, PSG, Real Madrid, Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo para poder en algún momento llamar la atención de uno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar ahí”.

Dejó todo claro: su presente está en Crystal Palace y espera seguir dando lo mejor en ese equipo, mismo donde ya entró en los libros históricos por títulos y rendimientos preponderantes en el terreno de juego.

¿Cuánto debe pagar Barcelona si quiere fichar a Daniel Muñoz, del Crystal Palace?

En un caso hipotético, donde F.C. Barcelona quiera fichar a Daniel Muñoz en el venidero mercado de invierno en Europa, tendría que pagar cerca de 25 millones de euros a Crystal Palace. Esto según la última actualización del portal web, especializado en los valores del mercado de pases, Transfermarkt.

Daniel Muñoz renovó contrato con Crystal Palace en abril de este 2025. Dicha extensión del vínculo va hasta junio de 2028, y así el cuadro londinense, sabiendo la importancia de Muñoz, se aseguró un buen dinero en caso de venderlo.