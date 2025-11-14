Vuelve al ruedo la Selección Colombia de Mayores para un nuevo juego amistoso, esta vez ante Nueva Zelanda, como preparación rumbo al Mundial 2026.

Será un juego que se lleva a cabo en los Estados Unidos, donde hace un mes ya jugó la Tricolor ante México (4-0) y Canadá (0-0).

Colombia jugando en el estadio AT&T de Arlington, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images) | Foto: Getty Images

El rival en mención está clasificado a la próxima Copa del Mundo, tal como también está el conjunto cafetero tras acabar entre los seis cupos directos que da Conmebol.

Para este juego se espera que hombres como Luis Díaz y James Rodríguez sean titulares. Adicionalmente, también podrían estar Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Habitualmente la manera de conformar la nómina de Néstor Lorenzo es variada, pues busca justamente eso, saber con quiénes cuenta y qué otros puede ir descartando para la lista final.

Se prevé que el amistoso ante los neozelandeses sea muy similar a lo ocurrido ante Canadá en octubre pasado.

Si bien no es la selección más dúctil con el balón, el despliegue físico puede ser su clave para complicar a Colombia.

El juego se estará llevando a cabo en la que es la habitual casa de Lionel Messi; el estadio de Inter Miami, en La Florida de los Estados Unidos.

Hora y canal del partido para ver en vivo:

Colombia vs. Nueva Zelanda

Amistoso internacional fecha FIFA

Hora: 7:00 p.m.

Canal: Caracol y RCN Televisión

Lugar: Chase Stadium (21.550 espectadores)

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗨𝗡𝗘!



🆚 🇳🇿 Nueva Zelanda

🗓 Sábado 15 de noviembre

🕞 7:00 p.m. (hora COL)

🏟 Chase Stadium, Fort Lauderdale

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, APP Canal RCN - @GolCaracol, Ditu#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/JfLeuikd1z — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2025

Colombia, a pleno para el amistoso

Desde el pasado 8 de noviembre inició la concentración de los jugadores en tierras norteamericanas. Allí fueron llegando todos para sumarse al grupo de trabajo.

Afortunadamente, de la lista inicial que dio el entrenador argentino, ningún jugador se bajó por lesión, o algún inconveniente logístico.

Tal cual llamó quedó la convocatoria que se compone de hombres que, en su mayoría, compiten en la élite de Europa.

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas FC, MEX) - David Ospina (Atlético Nacional, COL) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, ARG).

Defensores

Álvaro Angulo (Pumas, MEX) - Daniel Muñoz (Crystal Palace, ENG) - Dávinson Sánchez (Galatasaray, TUR) - Jhon Lucumí (Bologna, ITA) - Johan Mojica (RCD Mallorca, ESP) - Santiago Arias (EC Bahía, BRA) - Yerry Mina (Cagliari, ITA) y Carlos Cuesta (Vasco da Gama, BRA).

📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!



Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺



🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

Mediocampistas

Gustavo Puerta (Racing de Santander, ESP) - James Rodríguez (Club León, MEX) - Jefferson Lerma (Crystal Palace, ENG) - Jorge Carrascal (Flamengo, BRA) - Juan Camilo Portilla (CA Talleres, ARG) - Kevin Castaño (River Plate, ARG) - Richard Ríos (SL Benfica, POR).

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, BRA) - Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers, ENG) - Jhon Córdoba (FC Krasnodar, RUS) - Johan Carbonero (Internacional SC, BRA) - Luis Díaz (FC Bayern Múnich, GER) - Luis Suárez (Sporting CP, POR) - Rafael Santos Borré (Internacional SC, BRA) - Yáser Asprilla (Girona FC, ESP).

Con respecto al anterior llamado, vale la pena destacar que fueron repatriados al equipo Jhon Córdoba, Jhon Arias y Camilo Vargas.