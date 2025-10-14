Suscribirse

Deportes

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Canadá: siga aquí el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Néstor Lorenzo y sus dirigidos completan la doble fecha de octubre jugando en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos).

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
14 de octubre de 2025, 4:51 p. m.
ARLINGTON, TEXAS - OCTOBER 11: Luis Diaz #7 of Colombia celebrates with teammates after scoring the team's second goal during an international friendly match between Mexico and Colombia at AT&T Stadium on October 11, 2025 in Arlington, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Luis Díaz celebrando un gol y recibiendo el abrazo de sus compañeros. | Foto: Getty Images

Actualizaciones

Cambio de horario

A través de sus redes sociales, la Selección Colombia confirmó que el partido iniciará a las 7:30 de la noche y no a las 7:00 como había sido anunciado inicialmente.

La Selección Colombia continúa su camino hacia el Mundial 2026, enfrentando a otro de los países anfitriones.

Canadá será el rival de este martes, 14 de octubre, desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia). La transmisión oficial estará a cargo de Caracol TV y RCN en sus señales tradicionales.

Contexto: Siete cambios en la Selección Colombia: esta sería la nómina titular para enfrentar a Canadá

La Tricolor viene de golear a México (0-4) en Texas, un resultado que sirvió para retomar la confianza y arrancar con pie derecho la última parte de la preparación. Jhon Janer Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero marcaron los goles de Colombia.

Canadá, por su parte, cayó frente a Australia y necesita de un buen partido para convencer a sus hinchas de brindarles el apoyo faltando pocos meses para el debut en la Copa del Mundo.

Noticias relacionadas

Mundial 2026Selección ColombiaCanadáen vivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.