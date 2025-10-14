🔴 EN VIVO | Colombia vs. Canadá: siga aquí el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

11:40 a. m.:

Cambio de horario

A través de sus redes sociales, la Selección Colombia confirmó que el partido iniciará a las 7:30 de la noche y no a las 7:00 como había sido anunciado inicialmente.

¡𝙃𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖, 𝙝𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙖𝙞́𝙨!



🆚 🇨🇦

🗓 Martes 14 de octubre

🕞 7:30 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

🏆 Fecha FIFA

📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/htcItT3lR0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025

La Selección Colombia continúa su camino hacia el Mundial 2026, enfrentando a otro de los países anfitriones.

Canadá será el rival de este martes, 14 de octubre, desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia). La transmisión oficial estará a cargo de Caracol TV y RCN en sus señales tradicionales.

La Tricolor viene de golear a México (0-4) en Texas, un resultado que sirvió para retomar la confianza y arrancar con pie derecho la última parte de la preparación. Jhon Janer Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero marcaron los goles de Colombia.