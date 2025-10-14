Suscribirse

Siete cambios en la Selección Colombia: esta sería la nómina titular para enfrentar a Canadá

Néstor Lorenzo planea patear el tablero y sacaría un equipo muy diferente al que le ganó a México en Texas.

14 de octubre de 2025, 1:24 p. m.
ARLINGTON, TEXAS - OCTOBER 11: Head coach of Colombia Nestor Lorenzo looks on during an international friendly match between Mexico and Colombia at AT&T Stadium on October 11, 2025 in Arlington, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Faltando pocas horas para el pitazo inicial, se conoció la posible nómina titular que usaría Néstor Lorenzo para enfrentar a Canadá.

En total habrían siete cambios respecto al equipo que venció a México, pues el cuerpo técnico de la Selección Colombia quiere probar las diferentes alternativas que incluyó en la convocatoria.

El primer cambio sería en arco. Kevin Mier apunta a ser titular por encima de David Ospina, quien dejó su arco en cero el pasado sábado en el AT&T Stadium de Texas.

En la defensa, regresarían dos habituales inicialistas: Dávinson Sánchez y Johan Mojica.

Las novedades en el mediocampo serían Richard Ríos y Juan Camilo Portilla, tomando el lugar de Jefferson Lerma y Kevin Castaño respectivamente.

Las otras dos novedades aparecen en la zona ofensiva: Juan Camilo Hernández y Johan Carbonero saldrían desde el arranque para el duelo contra los canadienses en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Alineaciones de Colombia vs. Canadá

En ese orden de ideas, la Selección Colombia se formaría así: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, James Rodríguez; Johan Carbonero, Luis Díaz y Juan Camilo Hernández.

En el banco de suplentes quedarían cuatro jugadores que todavía no han sumado minutos: el arquero Álvaro Montero, el lateral Andrés Felipe Román, el central Yerson Mosquera y el volante Yaser Asprilla.

La idea es que algunos de ellos puedan entrar en la segunda mitad y la gran mayoría del plantel se vaya de Nueva Jersey con oportunidad de brillar sobre el terreno de juego.

Néstor Lorenzo no concedió rueda de prensa en la previa al partido contra Canadá y solo hablará después del compromiso.

Colombia players celebrate a goal by Colombia's Jhon Lucumí during the first half of an international soccer friendly match against Mexico Saturday, Oct. 11, 2025, in Arlington, Texas. (AP Photo/Julio Cortez)
Selección Colombia celebrando uno de sus goles en el amistoso ante México | Foto: AP

Elogios a Colombia

El que sí dio declaraciones fue el técnico rival, el estadounidense Jesse Marsch, quien llenó de elogios a Colombia por lo que viene haciendo en la Copa América y las eliminatorias sudamericanas.

Colombia es el tipo de oponente de alto nivel contra el que queremos competir mientras continuamos nuestra preparación para el próximo Mundial”, dijo al canal TSN.

Canadá viene de perder contra Australia el pasado viernes, partido que encendió alarmas y desató críticas por parte de la hinchada.

Ante la Tricolor pondrán lo mejor que tienen disponible. Los canucks se formarían así: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ali Ahmed, Ismael Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan; Jonathan David y Promise David.

“Necesitamos ponernos en este tipo de partidos y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Y sé que lo haremos. Va a ser un partido difícil, no sé si ganaremos, pero vamos a jugar bien”, expresó Marsch.

El partido de Colombia vs. Canadá se disputará este martes, 14 de octubre, y será a las 7:00 p. m. (hora de Colombia). La transmisión para todo el país estará disponible a través de Caracol y RCN.

