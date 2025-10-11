Titular confirmada de la Selección Colombia para enfrentar a México: Lorenzo hizo revolcón

La Selección Colombia ya tiene su formación titular confirmada para el amistoso contra México. Néstor Lorenzo hizo algunos cambios en la nómina, empezando por la inclusión de David Ospina como guardián del arco.

La idea de estos partidos preparatorios es darle rodaje a los habituales titulares y alternar con aquellos que no tuvieron oportunidad durante las eliminatorias sudamericanas.

Es por eso que Lorenzo dejó algunos nombres importantes por fuera de su lista y llamó a otros que no venían siendo convocados.

El once inicial para enfrentar a México está conformado por: David Ospina, Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Kevin Serna, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇲🇽 en el primer amistoso de esta Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/lQcXzjw2Fo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2025

Así llegan Colombia y México

El combinado nacional puede jugar más tranquilo después de haber conseguido la clasificación al Mundial 2026. Ahora, quedan unos ocho partidos por delante antes del esperado debut en la Copa del Mundo, a mediados del próximo año.

México será el primer rival en esta travesía. Los aztecas están clasificados desde su nombramiento como país anfitrión, al lado de Estados Unidos y Canadá.

El historial está muy parejo. Colombia se ha enfrentado a México en 28 oportunidades: 10 derrotas, 9 empates y 9 victorias. Ambas selecciones han marcado 27 goles en total, lo que habla de una balanza que está prácticamente equilibrada.

Néstor Lorenzo ha enfrentado a los mexicanos en dos oportunidades desde que asumió las riendas de Colombia y en ambos salió victorioso.

En el año 2022 ganó por 3-2 con los tantos de Luis Sinisterra (2) y Wilmar Barrios; en 2023 se volvieron a enfrentar con nóminas locales y el resultado volvió a terminar 3-2, pero, esa vez, con los tantos de Andrés Felipe Reyes, Roger Martínez y Carlos Andrés Gómez.

Luis Díaz ya sabe lo que es enfrentar a México en amistosos de preparación. | Foto: Getty Images

Lorenzo a punta a la final

Néstor Lorenzo considera que este es un partido mundialista por la altura del rival y el escenario en el que se enfrentarán.

En respuesta al Pibe Valderrama, aseguró que su objetivo también es llegar lo más lejos posible en el Mundial. “Lo admiro y lo quiero mucho, lo tomo de la mejor manera y es lo que vamos a buscar, llegar hasta el último día con posibilidades”, sentenció.

“Creo que todos dependemos de todos. Si no hay confianza, una buena predisposición y una buena calidad humana se complica. Uno no puede depender de alguien al que no le tiene confianza”, declaró en rueda de prensa.

Lorenzo continuó con su petición de que la prensa se una a la Selección Colombia y no desestabilice el interior del camerino. “Nunca hubo un problema de disciplina, desobediencia o rebeldía. Se ha querido inventar, pero no pudieron porque esto ha estado muy fuerte en ese sentido”, completó.