Adelantó la titular de Colombia: Néstor Lorenzo se arriesgó y dijo los que juegan ante México

Casi nunca sucede que Néstor Lorenzo diga cuál va a ser su once para un partido con la Selección Colombia. No obstante, siempre habrá una primera vez.

Esta pudo haber sido una de esas ocasiones. Durante la rueda de prensa previa al amistoso con México de este sábado, el argentino adelantó parte del once que pondrá en Texas.

“Va a atajar David Ospina. Creo que es hora de que tenga su partido”, dijo ante los medios de comunicación como la novedad más importante de la Tricolor.

Adicional a esto, se supo que los ‘pesos pesados’ estarán en campo desde el arranque: “Van a jugar James y Lucho Díaz”.

Esa confirmación de tres jugadores del once que utilizará ante los mexicanos da indicios de que el equipo será de primer nivel.

James Rodríguez y Luis Días seguirán comandando la Selección Colombia. | Foto: AP

Para sacar el mejor nivel del volante y extremo, es necesario rodearlos de hombres con los que ya tengan conocimiento amplio por su trasegar en Selección Colombia.

Así pues, se intuye que hombres de la talla de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Richard Ríos también podrían estar entre los que jueguen desde el minuto uno.

Rotación del arco es constante

Ante la ausencia de Camilo Vargas en el llamado para la primera doble fecha de amistosos de Colombia, Ospina será quien tome el puesto.

Esta determinación del cuerpo técnico llama la atención, pues de manera constante se modifica quién es el guardián del arco Tricolor.

Camilo Vargas atajó ante Bolivia, a los días lo hizo Kevin Mier, quien falló ante Venezuela, y ahora será David Ospina en el amistoso con México.

Esto deja duda sobre a quién realmente se le tiene el voto de confianza para el arco de la Selección Colombia.

Le contesto al Pibe Valderrama

Hace días, nada más que Carlos Valderrama decidió emitir un concepto sobre el equipo nacional que se prepara para el Mundial 2026.

Durante una charla con Fútbol de primera, el periodista le lanzó la consulta al exjugador sobre hasta qué instancia veía avanzar a Colombia.

“¿Para qué ves esta Colombia en esta próxima Copa del Mundo?”, apuntó el entrevistador.

Pibe Valderrama le apuesta alto a la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. | Foto: Captura video (Fútbol de Primera)

Sin dudar mucho sobre lo que respondería, el Pibe se atrevió a lanzar una ambiciosa sentencia: “La final. Yo siempre he sido serio y me comprometo”.

Adicional a eso, en su deseo por confirmar lo que había dicho a primera instancia, metió presión a los líderes y el entrenador: “No es presión, ya es hora”.

Al corte de estas palabras durante este viernes salió el entrenador argentino, a quien le preguntaron en medio de la rueda de prensa.

“En cuanto al Pibe, siempre apoyó el proceso, rescató las cosas positivas que se fueron viendo, que fueron muchísimas, yo lo tomo como una buena predicción de parte de él”, respondió al respecto Lorenzo.

“Él sabe de fútbol, no lo tomo como una presión, no lo dice ‘tenemos que salir a ser campeones’, le tengo fe, es lo que dice”, aclaró ante mal intenciones comentarios que surgieron.