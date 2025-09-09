‘Blooper’ de Kevin Mier comprometió a Colombia y favoreció a Venezuela: error en Eliminatorias

Absolutamente vibrante: así estuvo el arranque del partido entre Venezuela y Colombia, este martes 9 de septiembre, por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas. Tres goles en 12 minutos sacudieron el Monumental de Maturín.

Venezuela pegó primero, gracias a Telasco Segovia, quien se quitó la marca en el área y sacó un violento remate de derecha, imposible para Kevin Mier. Era el 1-0 y desde la grada bajaba euforia total.

A los 10′ llegó el empate de Colombia. Yerry Mina, defensor central cafetero, mandó a guardar el balón luego de un tiro de esquina. Silencio en Maturín, pero confianza en una vinotinto que salió con el cuchillo entre los dientes.

El video del blooper de Kevin Mier

Pero para la poca fortuna de Colombia, su portero titular, Kevin Mier, cometió un error que terminó en gol de Venezuela. El guardameta de 25 años recibió mal un balón, dejó un rebote y Josef Martínez lo cambió por gol. 2-1 y fuego puro entre ambos equipos.

Mier es una de las seis variantes que presentó Néstor Lorenzo, para este partido, con respecto a al duelo pasado ante Bolivia. El portero tomó el lugar que había ocupado Camilo Vargas y ahora es blanco de críticas.

Minutos después, Kevin y toda la Selección Colombia respiraron. Luis Javier Suárez aprovechó un error en la defensa venezolana, pues sus dos centrales no se pusieron de acuerdo, y capitalizó de cara al arco de Rafael Romo.

2-2 marcaban las pantallas en Maturín, en un compromiso caracterizado por el ida y vuelta en sus primeros 45 minutos. Cada vez que la vinotinto anotaba, la euforia se desbordaba en las tribunas. Sin embargo, la preocupación se hacía presente cuando Colombia metía gol.

Partidazo en el primer tiempo entre Venezuela y Colombia. | Foto: AP

Así, con esos cuatro goles y muchas emociones, se terminó la primera parte. Se pronostican cambios para el segundo tiempo, en ambos equipos, para que logren la victoria.

La Tricolor encara el juego tranquila, pues se encuentra clasificada desde hace una fecha atrás. Caso contrario, Venezuela está a puertas de ir por primera vez a una Copa del Mundo en toda su historia.

El panorama no es fácil para Venezuela, y los ojos de la prensa y los aficionados se posa directamente en El Alto, con el compromiso entre Bolivia y Brasil.