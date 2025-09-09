Titular de la Selección Colombia en su visita a Venezuela: Néstor Lorenzo hizo seis cambios

Está lista la nómina titular de la Selección Colombia para que este martes, 9 de septiembre, visite a Venezuela en Maturín. Será por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas, y el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, hizo seis cambios respecto al partido pasado ante Bolivia.

Esta es la nómina titular de la Selección Colombia ante Venezuela:

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Suárez.

Respecto al partido contra Bolivia, salieron Camilo Vargas, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba. Yerson Mosquera, Andrés Felipe Román y Jorge Carrascal fueron enviados a tribuna este martes. ¿Jugará Dayro Moreno?

Es evidente que el estratega de Colombia quiere probar nuevas caras en el combinado nacional. Con el seleccionado ya clasificado a United 2026, de manera directa, Lorenzo probará alternativas en el terreno de juego, aunque manteniendo parte de la base fundamental.

Maturín se viste de gala en esta tarde noche, y no se trata de un partido cualquiera. Colombia debería cuidarse desde el minuto 1′, pues Venezuela se juega una final: la gran posibilidad de asistir por primera vez a una Copa del Mundo.

Las cuentas son claras en ambos seleccionados. Por un lado, Colombia quiere ganar, y esperar otros resultados, para terminar la eliminatoria en los primeros puestos. En contraste, un triunfo de Venezuela la coloca en el séptimo puesto de la tabla, para ir a repechaje.

Venezuela quiere ir por primera vez a una Copa del Mundo. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

A la misma hora, Bolivia recibirá a Brasil en El Alto. Las cosas son así para Venezuela:

Si Venezuela le gana a Colombia: la vinotinto irá a repechaje

Si Venezuela empata con Colombia: Bolivia no podrá ganarle a Brasil

Si Venezuela pierde con Colombia: Bolivia no podrá ganarle a Brasil.

Para Colombia no es fácil visitar a Venezuela en eliminatorias. De los últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado dos y perdido dos:

29 de marzo de 2022: Venezuela 0-1 Colombia (eliminatorias al Mundial 2022)

31 de agosto de 2017: Venezuela 0-0 Colombia (eliminatorias al Mundial 2018)

26 de marzo de 2013: Venezuela 1-0 Colombia (eliminatorias Mundial 2014)

31 de marzo de 2009: Venezuela 2-0 Colombia (eliminatorias Mundial 2010)

25 de marzo de 2005: Venezuela 0-0 Colombia (eliminatorias Mundial 2006).

“Ese protagonismo y juego y lo que ellos muestran dentro del campo es lo que me da esperanza y me hace poner en un segundo plano si clasificamos segundos o quintos porque eso es lo que nos va a llevar a disputar el Mundial”, dijo Lorenzo, en declaraciones recogidas por As Colombia, en rueda de prensa previa al partido con Venezuela.

Tras ocho años, Colombia regresa a una Copa del Mundo (la séptima de su historia). | Foto: AFP