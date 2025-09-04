Nómina titular de Colombia para el último juego en Barranquilla por eliminatorias al Mundial 2026

Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, recibe el último partido por eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se enfrenta Bolivia ante su gente y espera certificar su clasificación al próximo certamen orbital, cuyo sorteo de fase de grupos se realizará el 5 de diciembre del presente año.

¡𝗧𝗼𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝗶́𝘀 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼!



🆚 🇧🇴

🗓 Jueves 4 de septiembre

🕞 6:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Metropolitano de Barranquilla

🏆 Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Fecha 17

📺 @GolCaracol, Ditu, @CanaRCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/cmQh02uppV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

“Continúa el camino hacia la Copa Mundial de la Fifa México/Estados Unidos/Canadá 2026 y la Selección Colombia disputará hoy, jueves 4 de septiembre, el encuentro correspondiente a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla contra Bolivia”, indicó la FCF.

Si la Selección Colombia le gana a Bolivia se meterá en el Mundial 2026. Si empata y se da otro resultado en esta fecha 17 de eliminatorias, el objetivo también se logrará.

“En el encuentro del año anterior (2024), disputado en el estadio Municipal del Alto, Bolivia, el cual concluyó con una victoria para el equipo del ‘Altiplano’”, añadió la federación.

Así formó el combinado patrio en aquella oportunidad: Camilo Vargas, Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Cristian Borja; Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

Y para el compromiso de este jueves 4 de septiembre, este fue el once elegido por Néstor Lorenzo: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

James Rodríguez y Luis Fernando Díaz, las máximas figuras de la Selección Colombia, saldrá al terreno de juego con el fin de lograr la tan esperada clasificación a la Copa del Mundo.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formaremos para enfrentar a 🇧🇴 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x5eSSKkLCm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

Bolivia tiene todavía chaces de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero vencer a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla será una tarea algo compleja. Este es el cuerpo arbitral para el compromiso:

Árbitro: Herrera Darío (Arg)

Árbitro Asistente 1: Navarro Cristian (Arg)

Árbitro Asistente 2: González Pablo (Arg)

Cuarto Árbitro: Martínez Sebastián (Arg)

Var: Paletta Héctor (Arg)

Avar: Baliño Jorge (Arg)

Asesor De Árbitros: Ubriaco Darío (Uru)

Comisario De Partido: Battagliotti Gustavo (Arg)

Oficial De Seguridad: Nogueira Fabio (Bra)