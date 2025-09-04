Suscribirse

Deportes

Nómina titular de Colombia para el último juego en Barranquilla por eliminatorias al Mundial 2026

La Selección Colombia tiene casa llena en el Metropolitano Roberto Meléndez.

Redacción Deportes
4 de septiembre de 2025, 10:22 p. m.
James Rodríguez y Néstor Lorenzo, juntos, en la concentración de la Selección Colombia.
James Rodríguez y Néstor Lorenzo, juntos, en concentración de la Selección Colombia. | Foto: Prensa FCF.

Barranquilla, la casa de la Selección Colombia, recibe el último partido por eliminatorias sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se enfrenta Bolivia ante su gente y espera certificar su clasificación al próximo certamen orbital, cuyo sorteo de fase de grupos se realizará el 5 de diciembre del presente año.

“Continúa el camino hacia la Copa Mundial de la Fifa México/Estados Unidos/Canadá 2026 y la Selección Colombia disputará hoy, jueves 4 de septiembre, el encuentro correspondiente a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo a las 6:30 p.m. en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla contra Bolivia”, indicó la FCF.

Si la Selección Colombia le gana a Bolivia se meterá en el Mundial 2026. Si empata y se da otro resultado en esta fecha 17 de eliminatorias, el objetivo también se logrará.

Contexto: Lionel Messi le puede quitar exclusivo puesto a Luis Díaz en las eliminatorias: así está la cosa

“En el encuentro del año anterior (2024), disputado en el estadio Municipal del Alto, Bolivia, el cual concluyó con una victoria para el equipo del ‘Altiplano’”, añadió la federación.

Así formó el combinado patrio en aquella oportunidad: Camilo Vargas, Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Cristian Borja; Matheus Uribe, Kevin Castaño, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez.

Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026.
Imagen de la Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas al 2026. | Foto: Getty Images

Y para el compromiso de este jueves 4 de septiembre, este fue el once elegido por Néstor Lorenzo: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

James Rodríguez y Luis Fernando Díaz, las máximas figuras de la Selección Colombia, saldrá al terreno de juego con el fin de lograr la tan esperada clasificación a la Copa del Mundo.

Bolivia tiene todavía chaces de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero vencer a Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla será una tarea algo compleja. Este es el cuerpo arbitral para el compromiso:

Árbitro: Herrera Darío (Arg)

Árbitro Asistente 1: Navarro Cristian (Arg)

Árbitro Asistente 2: González Pablo (Arg)

Cuarto Árbitro: Martínez Sebastián (Arg)

Var: Paletta Héctor (Arg)

Avar: Baliño Jorge (Arg)

Asesor De Árbitros: Ubriaco Darío (Uru)

Comisario De Partido: Battagliotti Gustavo (Arg)

Oficial De Seguridad: Nogueira Fabio (Bra)

Contexto: Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

Después de medir fuerzas de local con Bolivia, la Selección Colombia tendrá que viajar para verse las caras con Venezuela, que en la jornada número 17 juega a domicilio con Argentina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta aerolínea ofrecerá Wifi gratis “desde el despegue hasta el aterrizaje” a sus pasajeros: así funciona el beneficio

2. Al nuevo técnico del América de Cali lo habrían filtrado en medio del partido de Colombia: “Acordado”

3. ¿James Rodríguez juega su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia?

4. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habla con Luis Carlos Vélez. Revela detalles de investigación por crimen de Miguel Uribe Turbay

5. Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NóminaSelección ColombiaColombiaBarranquillaEstadio Metropolitano de Barranquilla Selección BoliviaEliminatorias SudamericanasMundial 2026F.C. BarcelonaConmebolNestor Lorenzo James Rodríguez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.