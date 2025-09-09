A partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, empezará a rodar la pelota en la jornada número 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Estos son los partidos:

Ecuador vs. Argentina, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil, Venezuela vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.

¡Así se jugará la última fecha de las #EliminatoriasSudamericanas! 🗓️



Assim será a última rodada das #EliminatoriasSudamericanas! 🔝 pic.twitter.com/N9GBHeyPOu — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 7, 2025

Tabla de posiciones EN VIVO

4:20 p. m.:

Tabla de posiciones previo al arranque de la fecha 18

Así está la tabla de posiciones antes del arranque de la última jornada de eliminatorias: