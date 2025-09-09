Suscribirse

🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones de las eliminatorias Mundial 2026: así va la clasificación y resultados de la fecha

Así marcha la tabla de las eliminatorias antes del inicio de la fecha 18.

Redacción Deportes
9 de septiembre de 2025, 9:19 p. m.
A partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, empezará a rodar la pelota en la jornada número 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Estos son los partidos:

Ecuador vs. Argentina, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil, Venezuela vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Venezuela vs. Colombia HOY: siga en directo el partido por las eliminatorias del Mundial 2026

Tabla de posiciones EN VIVO

Tabla de posiciones previo al arranque de la fecha 18

Así está la tabla de posiciones antes del arranque de la última jornada de eliminatorias:

  1. Argentina | 17 PJ | +22 DG | 38 PTS
  2. Brasil | 17 PJ | +8 DG | 28 PTS
  3. Uruguay | 17 PJ | +10 DG | 27 PTS
  4. Ecuador | 17 PJ | +8 DG | 26 PTS
  5. Colombia | 17 PJ | +7 DG | 25 PTS
  6. Paraguay | 17 PJ | +3 DG | 25 PTS
  7. Venezuela | 17 PJ | -7 DG | 18 PTS
  8. Bolivia | 17 PJ | -19 DG | 17 PTS
  9. Perú | 17 PJ | -14 DG | 12 PTS
  10. Chile | 17 PJ | -18 DG | 10 PTS

