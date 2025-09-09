Deportes
🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones de las eliminatorias Mundial 2026: así va la clasificación y resultados de la fecha
Así marcha la tabla de las eliminatorias antes del inicio de la fecha 18.
Actualizaciones
4:20 p. m.:
A partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, empezará a rodar la pelota en la jornada número 18 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Estos son los partidos:
Ecuador vs. Argentina, Chile vs. Uruguay, Bolivia vs. Brasil, Venezuela vs. Colombia y Perú vs. Paraguay.
¡Así se jugará la última fecha de las #EliminatoriasSudamericanas! 🗓️— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 7, 2025
Assim será a última rodada das #EliminatoriasSudamericanas! 🔝 pic.twitter.com/N9GBHeyPOu
Tabla de posiciones EN VIVO
Tabla de posiciones previo al arranque de la fecha 18
Así está la tabla de posiciones antes del arranque de la última jornada de eliminatorias:
- Argentina | 17 PJ | +22 DG | 38 PTS
- Brasil | 17 PJ | +8 DG | 28 PTS
- Uruguay | 17 PJ | +10 DG | 27 PTS
- Ecuador | 17 PJ | +8 DG | 26 PTS
- Colombia | 17 PJ | +7 DG | 25 PTS
- Paraguay | 17 PJ | +3 DG | 25 PTS
- Venezuela | 17 PJ | -7 DG | 18 PTS
- Bolivia | 17 PJ | -19 DG | 17 PTS
- Perú | 17 PJ | -14 DG | 12 PTS
- Chile | 17 PJ | -18 DG | 10 PTS