Novedad de Kevin Mier aprieta cupos de Colombia para el Mundial 2026: Lorenzo, a decidir

100 días restan para que se dé el puntapié inicial del Mundial 2026. Néstor Lorenzo está al frente de la selección Colombia que se ilusiona con llegar lejos en la cita que se desarrollará en Norteamérica.

A principios de marzo, los convocados parecen estar medianamente listos, pero hay posiciones específicas en las que aún existen dudas. Una de esas es el pórtico, donde no se sabe quién va a ser titular y los otros dos suplentes de la lista de 26.

Opciones hay; en la lista están Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Andrés Mosquera Marmolejo, entre algunos otros de buen presente. Uno que se pensaba que estaba fuera por una lesión grave era Kevin Mier, pero a unos cuantos meses volvió a tener acción y se mete en puja.

Según los reportes de la prensa mexicana, este martes el golero surgido en Atlético Nacional volvió a tener competencia con las divisiones menores de Cruz Azul.

“Kevin Mier da una de las mejores noticias para Cruz Azul: Es titular con la Sub 21 ante Santos”, reportó el medio Récord.

Una fractura de tibia fue el parte oficial que dieron sobre Kevin Mier hace varios meses en México.

Ese grave reporte hacía pensar que el cafetero estaría entre 4 a 6 meses sin acción. Desde noviembre ha corrido el tiempo de rehabilitación y, a principios del tercer mes del año, el golero volvió a las canchas.

Récord, que fue el portal encargado de difundir la actualización a la situación de Mier, puntualizó sobre cómo fue su desempeño en ese partido de la vuelta.

Al parecer, el arquero aceleró su proceso de recuperación porque tiene la única meta de alcanzar a estar en la lista definitiva: “Mier vuelve con el objetivo de pelear la Copa del Mundo con Colombia”.

“El colombiano decidió tener actividad lo antes posible, incluso en la Sub 21, con la mira puesta en recuperar sensaciones y demostrar que está listo para competir al máximo nivel”, sumaron de lo visto en campo con la cantera de los ‘cementeros’.

“El arco de Cruz Azul vio regresar a la actividad a Kevin Mier tras varios meses fuera por lesión y lo hizo con la categoría Sub 21 en el duelo ante Santos Laguna en Torreón”, informan en la página web.

“Mier no veía acción desde la última jornada del Apertura 2025, cuando sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha. La lesión se originó tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla, acción que lo obligó a abandonar el terreno de juego y posteriormente pasar por un largo periodo de rehabilitación”, recordaron lo que fue un momento triste en la carrera del portero colombiano.