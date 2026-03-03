La prensa mundial señala a James Rodríguez: le dan palo por su ‘banqueada’ en Minnesota United

Faltando 100 días para el inicio del Mundial 2026, la situación de James Rodríguez no es la mejor. El capitán de la Selección Colombia sigue sin sumar minutos con Minnesota United y abre el debate sobre su presencia en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

El sábado estuvo como suplente en el partido contra Cincinnati FC y, aunque recibió la ovación del público, tuvo que ver los 90 minutos sentado en el banquillo.

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

La prensa mundial no fue ajena a la ‘banqueada’ de James Rodríguez y lo señalaron por su falta de minutos a estas alturas de la temporada.

TV Azteca, medio mexicano, tituló: “De ser el mejor pagado de la Liga BBVA MX al olvido absoluto: El drama que vive James Rodríguez hoy”.

Al interior del artículo hablan sobre su salida de Club León y esta nueva experiencia en la MLS: “Si bien es cierto que en México era uno de los jugadores de mayor jerarquía y con el salario más elevado, su actualidad en Estados Unidos enciende las alarmas”.

Así recibieron a James Rodríguez en el Allianz Field, casa de Minnesota United. Foto: Getty Images via AFP

Azteca añadió que “distintos reportes aseguran que James aún no se estrena con el equipo norteamericano debido a que el cuerpo técnico no lo ve al cien por ciento desde lo físico”.

Si en territorio mexicano sorprende la falta de minutos de James, en Estados Unidos quedaron aburridos por no verlo jugar en lo que debía ser su debut con Minnesota United.

StarTribune, medio local, destacó la actuación de su arquero Drake Callender sin olvidar que los hinchas se quedaron sin ver al nuevo fichaje:

“El recién llegado brilla en el primer partido en casa de los Loons, pero no es el que la afición vino a ver. Drake Callender demostró ser un reemplazo capaz para el portero saliente Dayne St. Clair, mientras que el debut de James Rodríguez con el Minnesota United tendrá que esperar”.

El diario Marca, en España, publicó un artículo con las imágenes de James Rodríguez en el banco y tratando de cubrirse del frío:

“Aunque el mediapunta fue incluido de inicio en el banquillo contra Cincinnati, no fue uno de los elegidos para saltar al campo en la emocionante victoria por 1-0 para el Minnesota United”.

“Tres meses y medio completó el capitán sin jugar un partido”, apuntó por su parte ESPN. “Desde la titular debe mostrar capacidad física y futbolística para mantener las expectativas que hay con el equipo. Hay urgencia”, agregó.

El Diario AS subrayo que James “no juega un partido oficial desde el mes de noviembre del año pasado cuando se despidió del León de México. Ya son más de tres meses de inactividad”.

Lesión de ligamento cruzado le arruina el camino a Brasil: figura se pierde el Mundial 2026

¿Cuándo podría debutar James Rodríguez?

La siguiente oportunidad para ver a James Rodríguez en acción será este sábado, 7 de marzo, cuando Minnesota United visite a Nashville SC por la fecha 3 de la MLS.

Ese partido está programado para las 8:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en vivo para los suscriptores de Apple TV.

James no apunta a ser titular, aunque sí podría tener algunos minutos de estreno ante el vigente campeón de la US Open Cup.