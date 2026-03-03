Deportes

La prensa mundial señala a James Rodríguez: le dan palo por su ‘banqueada’ en Minnesota United

Faltando 100 días para el Mundial 2026, el capitán de la Selección Colombia sigue sin disputar minutos oficiales en la MLS.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 1:29 p. m.
James Rodríguez fue suplente en el partido de Minnesota United vs. Cincinnati FC.
James Rodríguez fue suplente en el partido de Minnesota United vs. Cincinnati FC. Foto: Getty Images

Faltando 100 días para el inicio del Mundial 2026, la situación de James Rodríguez no es la mejor. El capitán de la Selección Colombia sigue sin sumar minutos con Minnesota United y abre el debate sobre su presencia en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

El sábado estuvo como suplente en el partido contra Cincinnati FC y, aunque recibió la ovación del público, tuvo que ver los 90 minutos sentado en el banquillo.

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

La prensa mundial no fue ajena a la ‘banqueada’ de James Rodríguez y lo señalaron por su falta de minutos a estas alturas de la temporada.

TV Azteca, medio mexicano, tituló: “De ser el mejor pagado de la Liga BBVA MX al olvido absoluto: El drama que vive James Rodríguez hoy”.

Deportes

Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

Deportes

Filtran paradero de Cristiano Ronaldo: dan noticia por ataques de Irán a Arabia Saudita

Deportes

Histórico de la Selección apoya llamado de Falcao al Mundial 2026: recado a los otros delanteros de Colombia

Deportes

Definido el canal que transmitirá América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: no va por ESPN

Deportes

Rodrygo Goes se pierde el Mundial 2026: este es el parte médico oficial del Real Madrid

Deportes

¿Falcao García jugará en Nacional vs. Millonarios por Sudamericana? Revelan parte médico

Deportes

Lesión de ligamento cruzado le arruina el camino a Brasil: figura se pierde el Mundial 2026

Deportes

Técnico de Minnesota United dio razón para no poner a James Rodríguez: dejó clara su decisión

Deportes

Jorge Luis Pinto le sacó los trapitos al sol a James Rodríguez: duro recado a su carrera

Deportes

James Rodríguez, sin debut en Minnesota United y afrontando -6 °C: mostraron su ‘fría’ reacción

Al interior del artículo hablan sobre su salida de Club León y esta nueva experiencia en la MLS: “Si bien es cierto que en México era uno de los jugadores de mayor jerarquía y con el salario más elevado, su actualidad en Estados Unidos enciende las alarmas”.

ST PAUL, MINNESOTA - FEBRUARY 28: James Rodr�guez #10 of Minnesota United greets fans as he walks onto the pitch with teammate Carlos Harvey #67 prior to the start of the match against FC Cincinnati at Allianz Field on February 28, 2026 in St Paul, Minnesota. David Berding/Getty Images/AFP (Photo by David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Así recibieron a James Rodríguez en el Allianz Field, casa de Minnesota United. Foto: Getty Images via AFP

Azteca añadió que “distintos reportes aseguran que James aún no se estrena con el equipo norteamericano debido a que el cuerpo técnico no lo ve al cien por ciento desde lo físico”.

Si en territorio mexicano sorprende la falta de minutos de James, en Estados Unidos quedaron aburridos por no verlo jugar en lo que debía ser su debut con Minnesota United.

StarTribune, medio local, destacó la actuación de su arquero Drake Callender sin olvidar que los hinchas se quedaron sin ver al nuevo fichaje:

El recién llegado brilla en el primer partido en casa de los Loons, pero no es el que la afición vino a ver. Drake Callender demostró ser un reemplazo capaz para el portero saliente Dayne St. Clair, mientras que el debut de James Rodríguez con el Minnesota United tendrá que esperar”.

El diario Marca, en España, publicó un artículo con las imágenes de James Rodríguez en el banco y tratando de cubrirse del frío:

“Aunque el mediapunta fue incluido de inicio en el banquillo contra Cincinnati, no fue uno de los elegidos para saltar al campo en la emocionante victoria por 1-0 para el Minnesota United”.

“Tres meses y medio completó el capitán sin jugar un partido”, apuntó por su parte ESPN. “Desde la titular debe mostrar capacidad física y futbolística para mantener las expectativas que hay con el equipo. Hay urgencia”, agregó.

El Diario AS subrayo que James “no juega un partido oficial desde el mes de noviembre del año pasado cuando se despidió del León de México. Ya son más de tres meses de inactividad”.

Lesión de ligamento cruzado le arruina el camino a Brasil: figura se pierde el Mundial 2026

¿Cuándo podría debutar James Rodríguez?

La siguiente oportunidad para ver a James Rodríguez en acción será este sábado, 7 de marzo, cuando Minnesota United visite a Nashville SC por la fecha 3 de la MLS.

Ese partido está programado para las 8:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido en vivo para los suscriptores de Apple TV.

James no apunta a ser titular, aunque sí podría tener algunos minutos de estreno ante el vigente campeón de la US Open Cup.

Más de Deportes

Raphinha es referente del FC Barcelona y la selección de Brasil.

Raphinha reveló su jugador favorito de la Selección Colombia: no es Luis Díaz

Cristiano Ronaldo fue relacionado con una viaje fuera de Arabia. Una nueva versión surgió en Europa

Filtran paradero de Cristiano Ronaldo: dan noticia por ataques de Irán a Arabia Saudita

Un histórico le dio al bendición al llamado de Radamel Falcao García para el Mundial 2026

Histórico de la Selección apoya llamado de Falcao al Mundial 2026: recado a los otros delanteros de Colombia

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga se disputan un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Definido el canal que transmitirá América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: no va por ESPN

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 15: Rodrygo of Brazil during the International Friendly between Brazil and Senegal at Emirates Stadium on November 15, 2025 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Rodrygo Goes se pierde el Mundial 2026: este es el parte médico oficial del Real Madrid

Radamel Falcao García llegó al inicio de marzo y Copa Sudamericana entre algodones

¿Falcao García jugará en Nacional vs. Millonarios por Sudamericana? Revelan parte médico

Rodrygo Goes entona el himno de Brasil junto a Vinícius y Raphinha.

Lesión de ligamento cruzado le arruina el camino a Brasil: figura se pierde el Mundial 2026

Vinícius Jr fue protagonista en la más reciente derrota del Real Madrid

La reacción de Vinícius en Real Madrid que indignó a hinchas: video es tendencia mundial

GUILHERAND-GRANGES, FRANCE - FEBRUARY 28: Egan Arley Bernal Gomez of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 26th Faun-Ardeche Classic 2026 a 187.6km one day race from Guilherand-Granges to Guilherand-Granges on February 28, 2026 in Guilherand-Granges, France. (Photo by Billy Ceusters/Getty Images)

Lista de nominados a los Premios Laureaus 2026: Egan Bernal va por el título en esta categoría

Noticias Destacadas