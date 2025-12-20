Mucho se dijo de Miguel Ángel Borja en los últimos días. Tras salir de River Plate, se le relacionó con Boca Juniors, lo que iba a representar un embrollo fuerte en caso de ser así por pasar de un rival acérrimo al otro en Argentina.

Si bien parece que hubo conversaciones, nada de esto llegó a un buen puerto; además, porque desde México apareció lo que sería una mejor propuesta económica que la de los Xeneizes para el Colibrí.

Diario Récord, del país centroamericano, fue el que puntualizó sobre la otra oferta que llegó a Borja. Es más, ya casi, que lo dio por hecho en una publicación reciente.

“Miguel Borja está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Cruz Azul”, señalan, lo que lo convertiría al atacante en compañero de escuadra de Kevin Mier y Willer Ditta.

A la par de esto, confirman que el ofrecimiento de los cementeros fue más satisfactorio para Borja en cuanto a cuestiones económicas, pues en lo deportivo el ir a Boca pudo haber sido mantenerse en la élite sudamericana: “La oferta de La Máquina es mejor que la de Boca Juniors”, explican.

Además de eso se pudo conocer por periodistas como Mariano Olsen, que solo restarían los exámenes médicos. En caso de pasarlos, el atacante se dispondría a firmar un contrato que lo une a Cruz Azul por dos años (hasta finales de 2027).

Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

A sus 32 años, el goleador tendrá otra experiencia en un país en el cual no ha estado. Ya tiene historial en Italia, Argentina, Brasil y ahora será parte por primera vez de una escuadra de México.

Su salida de River se dio en medio de la desazón por no encontrar el ritmo deseado bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. A pesar de eso, dejó una impresión pareja de lo que fue paso por cuatro años en el conjunto millonario.

Fueron un total de 159 partidos, donde pudo marcar en 62 ocasiones y asistir en 10. En cuanto a títulos, de River se fue con tres consagraciones, todas durante 2023, cuando tuvo también el mejor año en lo personal.

Miguel Ángel Borja en lo que fue sus últimos meses con River Plate. Foto: Foto: @RiverPlate

Liga, trofeo de campeones y Copa es con lo que se despidió hace un par de semanas de sus compañeros colombianos, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, los cuales se mantienen en la plantilla. A estos dos les podrían llegar más cafeteros, si es que los riverplatenses confirman los fichajes de los que ya se habla.

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca

Entre los nombres que se han relacionado con River están el de Julián Millán, José Enamorado y Jhohan Romaña. Del primero y último hay que decir que son defensas; uno pertenece a Nacional de Uruguay, que acaba de adquirir gran parte de sus derechos, mientras que el otro es de San Lorenzo.

Por su parte, lo de Enamorado ha salido tras ser figura en la final reciente de Liga BetPlay, pero nada más han sido versiones de prensa, sin una intención clara del equipo de Buenos Aires para hacerse con el atacante colombiano.