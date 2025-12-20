Deportes

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Será la primera vez que juegue en dicho país. Es un destino que puede ser favorable en lo económico, pero también un retroceso tras haber estado en Brasil y Argentina.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de diciembre de 2025, 2:51 a. m.
Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica
Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica Foto: Getty Images

Mucho se dijo de Miguel Ángel Borja en los últimos días. Tras salir de River Plate, se le relacionó con Boca Juniors, lo que iba a representar un embrollo fuerte en caso de ser así por pasar de un rival acérrimo al otro en Argentina.

Si bien parece que hubo conversaciones, nada de esto llegó a un buen puerto; además, porque desde México apareció lo que sería una mejor propuesta económica que la de los Xeneizes para el Colibrí.

Diario Récord, del país centroamericano, fue el que puntualizó sobre la otra oferta que llegó a Borja. Es más, ya casi, que lo dio por hecho en una publicación reciente.

“Miguel Borja está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Cruz Azul”, señalan, lo que lo convertiría al atacante en compañero de escuadra de Kevin Mier y Willer Ditta.

Deportes

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Deportes

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Deportes

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Deportes

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con paso por Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Deportes

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Deportes

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Deportes

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Deportes

La lista de colombianos que busca River Plate tras la ida de Miguel Ángel Borja: Dos campeones en la mira

Deportes

Sacan la verdad del paso de Miguel Ángel Borja a Boca Juniors: versión de la prensa argentina

Deportes

River Plate ignora a Miguel Borja: Gallardo no lo quiso más y Juanfer Quintero lo despidió

A la par de esto, confirman que el ofrecimiento de los cementeros fue más satisfactorio para Borja en cuanto a cuestiones económicas, pues en lo deportivo el ir a Boca pudo haber sido mantenerse en la élite sudamericana: “La oferta de La Máquina es mejor que la de Boca Juniors”, explican.

Además de eso se pudo conocer por periodistas como Mariano Olsen, que solo restarían los exámenes médicos. En caso de pasarlos, el atacante se dispondría a firmar un contrato que lo une a Cruz Azul por dos años (hasta finales de 2027).

Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

A sus 32 años, el goleador tendrá otra experiencia en un país en el cual no ha estado. Ya tiene historial en Italia, Argentina, Brasil y ahora será parte por primera vez de una escuadra de México.

Su salida de River se dio en medio de la desazón por no encontrar el ritmo deseado bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. A pesar de eso, dejó una impresión pareja de lo que fue paso por cuatro años en el conjunto millonario.

Fueron un total de 159 partidos, donde pudo marcar en 62 ocasiones y asistir en 10. En cuanto a títulos, de River se fue con tres consagraciones, todas durante 2023, cuando tuvo también el mejor año en lo personal.

Miguel Ángel Borja mantiene su frecuencia goleadora en River Plate.
Miguel Ángel Borja en lo que fue sus últimos meses con River Plate. Foto: Foto: @RiverPlate

Liga, trofeo de campeones y Copa es con lo que se despidió hace un par de semanas de sus compañeros colombianos, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, los cuales se mantienen en la plantilla. A estos dos les podrían llegar más cafeteros, si es que los riverplatenses confirman los fichajes de los que ya se habla.

El colombiano en el que se fijó River Plate para no dejar ver una a Marino Hinestroza en Boca

Entre los nombres que se han relacionado con River están el de Julián Millán, José Enamorado y Jhohan Romaña. Del primero y último hay que decir que son defensas; uno pertenece a Nacional de Uruguay, que acaba de adquirir gran parte de sus derechos, mientras que el otro es de San Lorenzo.

Por su parte, lo de Enamorado ha salido tras ser figura en la final reciente de Liga BetPlay, pero nada más han sido versiones de prensa, sin una intención clara del equipo de Buenos Aires para hacerse con el atacante colombiano.

Mas de Deportes

Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Luis Díaz, de marcar dos o más tantos, habrá superado su mejor año goleador en la historia.

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Falcao García mantiene en incógnita el destino que tomará su carrera en 2026

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Atlético Nacional sumará, si lo desea, otro jugador de Selección Colombia para 2026

A Nacional le llegará refuerzo de lujo y con paso por Selección Colombia: jugador confirmó su vuelta para 2026

Cuatro momentos claves de los golazos de Linda Caicedo, con Real Madrid, en Copa de la Reina

Video: las dos perlas de goles de Linda Caicedo con Real Madrid: soberbia pegada y al ángulo las colgó

Tottenham Hotspur vs. Liverpool fue uno de los partidos más atractivos de la fecha en Premier League

Caos en la Premier League tras Tottenham vs. Liverpool: uno se hunde y deja así la tabla de posiciones

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional.

Los cinco refuerzos que busca Atlético Nacional para el 2025: Presidente del equipo lo confirmó

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

El contundente mensaje de Harry Kane a seis meses del Mundial 2026: Alerta para Luis Díaz y Selección Colombia

Momento exacto en el que Jhon Durán remató para el 3-0 final.

Golazo de Jhon Durán en Turquía: Hizo ver muy mal al defensa y selló la goleada del Fenerbahçe, aviso para Lorenzo

Noticias Destacadas