Miguel Ángel Borja es de esos jugadores que llaman la atención en todas partes. Su reciente salida de River Plate, de Argentina, hace que otros clubes se interesen por ficharlo en el futuro cercano.

Uno que ha aparecido es Boca Juniors, con el que lo han relacionado con más fuerza durante las últimas horas, luego de que el mismo jugador dijera que si se da la posibilidad, él estaría abierto a pensarlo.

En entrevista con ESPN, el Colibrí no se mostró para nada apático a dicha chance. Es más, fue contundente al responder sobre un llamado de la directiva Xeneize.

“¿Si me llama Román? Tengo mi hermano aquí, que es hincha de Boca. No le puedo cerrar las puertas a ningún club”, respondió y género ilusión.

Verdad de la llamada a Borja

Entre las múltiples versiones que circularon en días pasados, una de ellas señalaba que Borja y Boca ya habían tenido un contacto telefónico. Sobre este punto, en las últimas horas surgió una nueva versión desde la prensa deportiva de Argentina.

Medios como TNT Sports, en una conexión reciente, le dieron la palabra a su periodista Marcos Bonocore, quien cubre la actualidad de Boca, y respondió uno a uno los interrogantes planteados.

“¿A Borja lo llamaron?, no".

“¿Es una posibilidad hoy?, no".

“¿Se le cierra la puerta a Borja?, no”

Su explicación negativa a todas las respuestas, tuvo luego un argumento. “No se puede descartar que haya algún capítulo. No es que se hayan contactado. No se le puede cerrar la posibilidad a alguna conversación”, dejó sin confirmar o negar nada.

Como es un tema de conversación diaria, DSports, otro medio del vecino país, también hizo mención al respecto en una salida al aire durante este lunes.

“No lo descartemos. Sé que no lo llamaron, pero sé que les gusta. No hay que darlo de baja”, fue lo que reportó el Gaston Gerke en un contacto con sus compañeros del mencionado medio.

¿Qué dice el entorno de Borja?

Como se trata de un tema en auge, casi a cada hora se reportan nuevas informaciones en Argentina. En ese contexto, una voz de peso, como la del representante del delantero, realizó recientemente una declaración que también da cuenta de los objetivos que tiene el atacante.

“Miguel prioriza estar en un grande del continente”, expresó Juan Pablo Pachón, representante del colombiano con medios deportivos argentinos.

Esto sugiere que si Boca Juniors realiza el llamado, Borja podría estar dispuesto a aceptar la oferta. Paralelamente, también se lo coloca rumbo a la Liga MX, donde sería compañero de Kevin Mier y Willer Ditta.

Gustavo Yarroch, de ESPN, indicó que el delantero estaría avanzando con Cruz Azul, con quien ya tendría un preacuerdo para 2026.