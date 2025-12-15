Suscribirse

Miguel Borja llegaría a otro gigante de Argentina: se encamina la traición contra River Plate

Confirman negociaciones en marcha para que el delantero colombiano se cambie de acera en el 2026.

Redacción Deportes
15 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Miguel Borja of River Plate plays during the match between River Plate and Godoy Cruz at Estadio Mas Monumental in Buenos Aires, Argentina, on August 27. (Photo by Federico Peretti/NurPhoto via Getty Images)
Miguel Borja termina contrato con River el 31 de diciembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Miguel Ángel Borja fue uno de los futbolistas descartados por Marcelo Gallardo para 2026. El colombiano no continuará en River Plate y su futuro podría estar en el máximo rival.

La semana pasada abrió la puerta a convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, una posibilidad que marcaría para siempre su carrera en el fútbol argentino.

“Uno no puede cerrar las puertas o decir, de esta agua no beberé. La puerta de regresar a Argentina quedó abierta”, declaró el atacante cordobés en ESPN.

Borja advirtió que también tiene ofertas en otros países. “Será un año especial, estoy esperando, tengo un par de opciones de ir a Rusia, a Países Bajos y también una opción de ir a Estados Unidos y México. Hay que tomarlo con mucha calma. Los próximos diez días serán claves para tomar una decisión muy sabia”, agregó.

Contexto: Directivo de Boca Juniors admitió el interés por figura de Atlético Nacional: “He visto videos”

Boca Juniors toca la puerta de Borja

Las declaraciones de Miguel Ángel fueron escuchadas por la directiva de Boca Juniors, que levantó el teléfono y activó las conversaciones para contratarlo.

De acuerdo al Diario Olé, hay avances en el negocio y es posible que Borja sea el elegido para reforzar la delantera del conjunto xeneize.

“Un cruce directo de River a Boca, que según la información que llega desde Ezeiza es más posible que nunca porque el primer contacto entre el Xeneize y Miguel Ángel Borja ya existió. Y el dueño actual de la camiseta 9 del Millonario podría convertirse en el próximo centrodelantero azul y oro”, informaron.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 09: Ayrton Costa of Boca Juniors is challenged by Miguel Borja of River Plate during the Torneo Apertura Betano 2025 superclasico match between Boca Juniors and River Plate at Estadio Alberto J. Armando on November 09, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) (Photo by Rodrigo Valle / Getty Images South America / Getty Images via AFP)
Miguel Borja jugando el superclásico contra Boca Juniors en noviembre. | Foto: Getty Images via AFP

Lo curioso es que Borja no habría tirado ese comentario por azar, sino que el contacto con Boca Juniors estaba hecho desde antes de la entrevista.

“Lo que surge de la información a la que accedió Olé durante la mañana del domingo es que ya hubo contacto y que el primero se dio en la previa de la nota que el goleador dio el último jueves en ESPN. Es decir, que la pileta a la que se tiró el dueño del festejo del Colibrí tenía evidentemente agua", añade Olé.

En Argentina ya se habla de una tración que está encaminada, aunque los casos de jugadores que pasaron por ambas instituciones son numerosos.

El contrato de Borja con River Plate finaliza el próximo 31 de diciembre. Luego de eso podrá disponer libremente de su futuro y firmar con cualquiera de los equipos interesados en absoluta libertad.

Las posibilidades de que se de existen, pues ya se dio un paso fundamental.

“Ya sabiendo que Borja no cierra las puertas y que a Boca le interesa de manera concreta, se zanja la distancia que a veces prima en estos casos: no exponerse al costo político de dar un paso en falso en la siempre sensible rivalidad”, agrega dicho medio.

