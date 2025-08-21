Suscribirse

River Plate y Libertad definieron el pase a cuartos de Libertadores: vibrantes penales

Con presencia colombiana, River Plate sufrió ante Libertad y los 90′ no fueron suficientes para ninguno. Emocionante llave definió el clasificado a cuartos.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 2:43 a. m.
Sorpresivo resultado se dio en Buenos Aires en la noche de este jueves, 21 de agosto, por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores. River Plate recibió a Libertad, y tras empatar 0-0 en la ida, también quedaron en tablas por la vuelta (1-1).

Sobre el papel, se esperaba una victoria de River Plate en los 90’. Sin embargo, se tuvieron que ir a penales directos y desde los 12 pasos se impuso el millonario.

Penales:

  • Nacho Fernández (River Plate): gol
  • Jorge Eduardo Recalde (Libertad): palo
  • Miguel Borja (River Plate): gol
  • Diego Viera (Libertad): gol
  • Marcos Acuña (River Plate): tapó Martín Silva
  • Hernesto Caballero (Libertad): afuera
  • Lucas Martínez Quarta (River Plate): gol
  • Marcelo Fernández (Libertad): tapó Armani

El marcador se abrió a los 29′ del primer tiempo. Sebastián Drussi aprovechó un rebote en el área, y con el arco a merced, de cabeza, envió el balón a guardar. Era el 1-0, a favor de River, que iluminaba la pantalla en el Monumental de la capital argentina.

Los millonarios siguieron atacando, pero sin precisión. No capitalizaron las que tuvieron y Libertad le cobró antes del entretiempo. El empate definitivo llegó a los 43′ por obra de Robert Rojas, y así se fueron al descanso.

Se esperaba una segunda mitad vibrante, con actitud distinta de ambos bandos. Estuvo más equilibrada, pues tanto River Plate como Libertad tuvieron oportunidades certeras de pasar al frente. Los paraguayos sorprendieron a los locales en un par de llegadas casi fulminantes. Ya en los penales, la efectividad fue mayormente de la banda cruzada.

El colombiano Juan Fernando Quintero fue titular en River y jugó 54′ para darle paso a Matías Galarza. En cuanto a Miguel Borja y Kevin Castaño, los otros dos cafeteros del equipo argentino, ingresaron en el segundo tiempo.

Así las cosas, ahora River Plate enfrentará a Palmeiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Quien gane esa llave se verá cara a cara, en semifinales, contra el victorioso entre Liga de Quito y São Paulo.

Datos generales del partido:

  • Marcador global final: River Plate 1 (3) vs. (1) 1 Libertad
  • Fecha: 21 de agosto de 2025 (vuelta de octavos de final)
  • Estadio: Monumental de Buenos Aires
  • Alineaciones titulares:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Martín Fernández, Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Daniel Sanabria, Iván Franco, Gustavo Ángel Aguilar, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo. DT: Sergio Aquino.

