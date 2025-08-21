Suscribirse

Definidos los cruces en cuartos de final de la Copa Libertadores de América: hay partidazos

Atlético Nacional quedó eliminado en octavos de final del torneo.

Redacción Deportes
22 de agosto de 2025, 2:48 a. m.
Sao Paulo sacó a Nacional de la Copa.
Sao Paulo sacó a Nacional de la Copa.

Este jueves 21 de agosto se disputaron los últimos partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El remate de las series estuvo más que apasionante. Estos fueron los resultados globales:

Vélez 2 vs. Fortaleza 0, Racing 3 vs. Peñarol 2, São Paulo 4 vs. Atlético Nacional 3 (en penales), Estudiantes de La Plata 1 vs. Peñarol 0, Internacional 0 vs. Flemengo 3, Liga de Quito 2 vs. Botafogo 1, Palmeiras 4 vs. Universitario 0, River Plate 3 vs. 1 Libertad (en penales).

Así quedaron los cruces de cuartos de final: Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, Vélez vs. Racing, Liga de Quito vs. São Paulo, Palmieras vs. River Plate.

El vigente campeón se fue eliminado

Liga de Quito eliminó al Botafogo, actual monarca de la Copa Libertadores, al vencerlo 2-0 en partido de vuelta de octavos de final del torneo jugado en la capital ecuatoriana.

El equipo albo, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del fogão, enfrentará en cuartos de final al São Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

Contexto: A Atlético Nacional “le ofrecieron” un técnico multicampeón: expectativa por Javier Gandolfi

Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Río de Janeiro.

Estaba seguro de que íbamos a hacer un gran partido”, expresó Nunes en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el estadio Rodrigo Paz, de Liga de Quito. Con emoción, el entrenador celebró el estar entre los ocho mejores del torneo continental. Liga “es un equipo campeón acostumbrado a esto”, dijo.

“Por esto estamos peleando (por ganar la Libertadores) y tenemos la fe, la ilusión de que este equipo pueda volver a hacer grandes cosas”, añadió. Nunes sostuvo que “hoy, más allá de pasar por un equipo importante, el actual campeón de la Copa Libertadores, el actual campeón brasileño, más allá de eliminarlos, la forma como el equipo jugó los dos partidos” de octavos es un “motivo de orgullo”.

Davide Ancelotti no acudió a la rueda de prensa postpartido. Este jueves, el Rey de Copas ecuatoriano, que ganó la Libertadores en 2008, se llevó la victoria con goles de su mediocampista boliviano Gabriel Villamil (7 minutos) y del delantero argentino Lisandro Alzugaray (60), de tiro penal.

Villamil puso en ventaja al local al finalizar una proyección de Richard Mina por la banda diestra que mandó el balón hacia el área chica; su compañero Jeison Medina no pudo conectar en primera instancia, pero Alzugaray tomó el balón y asistió al goleador.

*Con información de AFP.

