Prensa brasileña hurga en la herida de Atlético Nacional: reacción a la eliminación con São Paulo

A las múltiples reacciones que ha causado la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2025, a manos de São Paulo, faltaba una bastante mediática: la de la prensa brasileña.

Este miércoles 20 de agosto, horas después de que São Paulo le ganara por penales a Nacional en Morumbi, y avanzara a cuartos de final del torneo, desde Brasil los medios deportivos no pasan por alto el triunfo del tricolor paulista.

En Brasil apelan a la sinceridad: afirman que São Paulo no fue superior pero terminó ganando. Incluso, hacen pública la millonada que el tricolor obtuvo por eliminar a Nacional, algo que hurga en la herida del verde de Antioquia.

Caída de Atlético Nacional, ante São Paulo, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. | Foto: Getty Images

São Paulo juega poco y sufre más de la cuenta, pero logra su objetivo en la Libertadores - Globo Esporte

“El Tricolor anotó en los primeros minutos del partido contra Atlético Nacional y luego dejó de jugar. La falta de impulso para marcar un segundo gol casi les cuesta caro; su clasificación se confirmó en los penales“, señala el periodista Bruno Giufrida en el medio referenciado.

São Paulo se asegura un premio millonario al clasificarse a la Libertadores y alcanzar su objetivo - Lance

“São Paulo se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores y, además de clasificarse, cumplió uno de los objetivos presupuestarios de la temporada. Tras eliminar al Atlético Nacional en el Estadio Morumbis, el Tricolor se aseguró un premio total de $5,6 millones (aproximadamente R$30,7 millones al tipo de cambio actual)“.

São Paulo alcanza su segunda racha invicta más larga en la historia de la Copa Libertadores - ESPN Brasil

“Fue mucho más difícil de lo que la afición esperaba, tanto dentro como fuera del Estadio Morumbi, pero lo cierto es que São Paulo se clasificó para los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores . En la tanda de penales, el Tricolor aprovechó dos errores del Atlético Nacional y aseguró su pase a la siguiente ronda”.

En Argentina también hubo reacción

Olé le dedicó un apartado especial a Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional que sufrió ante São Paulo tanto en la ida como en la vuelta.

Expulsión de Edwin Cardona ante São Paulo por Libertadores. | Foto: AFP

“Cardona y una serie para el olvido: tras los dos penales fallados en la ida, lo expulsaron en la vuelta y Atlético Nacional quedó eliminado”, tituló el medio referenciado.