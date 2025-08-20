Suscribirse

Deportes

Prensa brasileña hurga en la herida de Atlético Nacional: reacción a la eliminación con São Paulo

Nacional perdió por penales ante São Paulo, quedó eliminado de la Libertadores y así reaccionó la prensa deportiva brasileña.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 5:49 p. m.
Atlético Nacional se despide de la Copa Libertadores 2025.
Atlético Nacional se despide de la Copa Libertadores 2025. | Foto: Getty Images

A las múltiples reacciones que ha causado la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2025, a manos de São Paulo, faltaba una bastante mediática: la de la prensa brasileña.

Este miércoles 20 de agosto, horas después de que São Paulo le ganara por penales a Nacional en Morumbi, y avanzara a cuartos de final del torneo, desde Brasil los medios deportivos no pasan por alto el triunfo del tricolor paulista.

En Brasil apelan a la sinceridad: afirman que São Paulo no fue superior pero terminó ganando. Incluso, hacen pública la millonada que el tricolor obtuvo por eliminar a Nacional, algo que hurga en la herida del verde de Antioquia.

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 19: Andre Silva of Sao Paulo celebrates after scoring his team first goal during the Copa CONMEBOL Libertadores 2025 Round of 16 second leg match between Sao Paulo and Atletico Nacional at MorumBIS Stadium on August 19, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)
Caída de Atlético Nacional, ante São Paulo, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. | Foto: Getty Images

São Paulo juega poco y sufre más de la cuenta, pero logra su objetivo en la Libertadores - Globo Esporte

“El Tricolor anotó en los primeros minutos del partido contra Atlético Nacional y luego dejó de jugar. La falta de impulso para marcar un segundo gol casi les cuesta caro; su clasificación se confirmó en los penales“, señala el periodista Bruno Giufrida en el medio referenciado.

São Paulo se asegura un premio millonario al clasificarse a la Libertadores y alcanzar su objetivo - Lance

“São Paulo se aseguró un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores y, además de clasificarse, cumplió uno de los objetivos presupuestarios de la temporada. Tras eliminar al Atlético Nacional en el Estadio Morumbis, el Tricolor se aseguró un premio total de $5,6 millones (aproximadamente R$30,7 millones al tipo de cambio actual)“.

Contexto: Polémica reacción de Morelos a la expulsión de Edwin Cardona en Libertadores: video arma controversia

São Paulo alcanza su segunda racha invicta más larga en la historia de la Copa Libertadores - ESPN Brasil

“Fue mucho más difícil de lo que la afición esperaba, tanto dentro como fuera del Estadio Morumbi, pero lo cierto es que São Paulo se clasificó para los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores . En la tanda de penales, el Tricolor aprovechó dos errores del Atlético Nacional y aseguró su pase a la siguiente ronda”.

En Argentina también hubo reacción

Olé le dedicó un apartado especial a Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional que sufrió ante São Paulo tanto en la ida como en la vuelta.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez hace un gesto después de mostrar una tarjeta roja al mediocampista del Atlético Nacional #10 Edwin Cardona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre el Sao Paulo de Brasil y el Atlético Nacional de Colombia en el Estadio Morumbi en Sao Paulo, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP)
Expulsión de Edwin Cardona ante São Paulo por Libertadores. | Foto: AFP

“Cardona y una serie para el olvido: tras los dos penales fallados en la ida, lo expulsaron en la vuelta y Atlético Nacional quedó eliminado”, tituló el medio referenciado.

Para desarrollar la idea, agregaron: “Gracias, pero que se largue ya”, fue uno de los comentarios más suaves que recibió Edwin Cardona en redes sociales luego de la eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emergencia en Florida: los Everglades arden sin control y la calidad del aire alcanza niveles peligrosos

2. Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

3. Gustavo Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade como su jefe de Despacho. Este es el documento

4. Tal como lo anticipó SEMANA, Epa Colombia fue trasladada a la Estación de Carabineros en Bogotá

5. Óscar Córdoba da cátedra a David Ospina de cómo atajar penales: todo por el Nacional vs. São Paulo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sao PauloAtlético NacionalCopa LibertadoresBrasil

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.